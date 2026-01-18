Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bệnh giun sán gia tăng tại Khánh Hòa, hơn 290 ca dương tính trong 2 tuần

Hàng loạt người dân ở Khánh Hòa liên tục nhập viện vì mắc bệnh giun đũa chó, mèo và sán dây chó. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ tiếp xúc vật nuôi và vệ sinh kém.

Bình Nguyên

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, từ ngày 1/1 đến 14/1, có tổng cộng 791 lượt người đến bệnh viện xét nghiệm giun sán. Trong đó, 291 lượt có kết quả dương tính. Cụ thể, 45 lượt dương tính với sán lá gan lớn; 1 lượt dương tính sán lợn; 20 lượt dương tính với giun lươn; 225 lượt dương tính với giun đũa chó mèo. Chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với giun đầu gai.

Như vậy, phần lớn các trường hợp đi xét nghiệm giun sán phát hiện dương tính với giun đũa chó mèo.

Tại bệnh viện, tất cả đều được thăm khám, tư vấn theo quy định, đồng thời được nhân viên y tế hướng dẫn cách phòng bệnh.

Mẩn ngứa da dị ứng là dấu hiệu thường gặp của bệnh sán chó Toxocara. Ảnh minh họa/Internet

Cách đây không lâu, ông Lê Đức Th. (Cam Lâm, Khánh Hòa) thấy nổi mẩn ngứa trên da, mệt mỏi nên tự mua thuốc về xoa nhưng không khỏi. Sau đó, ông đi xét nghiệm giun sán và được chẩn đoán mắc bệnh giun đũa chó mèo.

Ông Th. cho biết, gia đình có nuôi một số chú chó nhưng chỉ tiêm phòng mà không chú ý tẩy giun định kỳ cho chúng. Bên cạnh đó, ông thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi, hay ăn rau sống, đôi khi chưa rửa thật kỹ nên có thể đã nhiễm trứng giun sán.

Sau khi tuân thủ phác đồ điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, tình trạng ngứa của ông Th. đã cải thiện nhanh chóng.

1-3893.jpg
Giun sán thường đi vào cơ thể qua da hoặc miệng. Người bị nhiễm giun sán có thể trong thời gian dài. Ảnh minh họa/ bvdangvanngu.com

BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân nhiễm bệnh thường do nuốt phải trứng giun sán có trong đất, cát nhiễm phân chó mèo; tay bẩn, không vệ sinh móng tay; dùng rau sống và thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh. Trẻ em hay chơi đất, cát (đặc biệt tại nơi chó mèo thường phóng uế), mút tay, ôm hôn vật nuôi… cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Triệu chứng thường gặp gồm: ngứa dai dẳng không rõ nguyên nhân, đau bụng, sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn… Khi có dấu hiệu nghi ngờ bị giun sán, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh giun sán, cần hạn chế thả rông vật nuôi; thực hiện tẩy giun định kỳ cho chó mèo khoảng 3–6 tháng/lần. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với đất, cát, vật nuôi.

Ăn chín, uống sôi; rau sống phải rửa thật kỹ. Khu vui chơi có đất, cát của trẻ em cần được che chắn cẩn thận để tránh chó mèo phóng uế. Không cho trẻ chơi đất, cát bẩn hoặc mút tay.

Các bệnh giun sán như giun đũa chó, sán lá gan… rất phổ biến trong cộng đồng. Bệnh gặp ở mọi đối tượng, độ tuổi và nghiêm trọng nếu điều trị không kịp thời.

#sán lá gan #Khánh Hòa #nhiễm giun #giun đũa #phòng bệnh #sán lá gan

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nhận biết sớm dấu hiệu bệnh quai bị ở trẻ em giúp hạn chế biến chứng

Quai bị lây qua đường hô hấp, gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Phụ huynh cần nhận biết sớm và tiêm vaccine phòng bệnh hiệu quả.

Quai bị là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan trực tiếp qua đường hô hấp, có thể bùng phát thành dịch. Tỷ lệ tử vong do quai bị rất thấp, nhưng nếu người bệnh chủ quan chậm trễ điều trị có thể khiến bệnh trở nặng và gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm tinh hoàn, viêm buồng trứng, viêm não - màng não, viêm tụy, điếc tai...

Theo VNVC, tại Việt Nam, bệnh quai bị tản phát quanh năm nhưng thường tập trung vào những tháng thu - đông ở các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên, với tỷ lệ mắc bệnh dao động trong khoảng 10 đến 40 trường hợp trên 100 ngàn dân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Viêm amidan cấp mủ có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Viêm amidan cấp mủ có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, cần thăm khám sớm để tránh hậu quả nặng nề.

Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ vừa điều trị cho một bệnh nhân bị viêm amidan cấp mủ. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm của viêm amidan cấp tính, có thể tiến triển nhanh, gây nhiều hệ lụy nếu chậm trễ điều trị.

Chị N.N.H. (24 tuổi, Hà Nội) đến Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ với lý do đau họng, nuốt vướng. Trước đó 5 ngày, chị H. có tình trạng sốt liên tục, có sử dụng thuốc hạ sốt sau đó lại sốt lại, kèm theo nuốt vướng, không ho, không ngạt mũi chảy nước mũi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh liên cầu lợn dễ lây qua thực phẩm không đảm bảo, gây nguy hiểm tính mạng

Người dân cần tránh ăn tiết canh, thịt sống, vệ sinh sạch sẽ, dùng thực phẩm rõ nguồn gốc để phòng bệnh liên cầu lợn nguy hiểm và lây lan nhanh.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, trong năm 2025 cả nước ghi nhận 123 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó 2 ca tử vong.

Bệnh liên cầu lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới