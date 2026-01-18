Bệnh giun sán gia tăng tại Khánh Hòa, hơn 290 ca dương tính trong 2 tuần

Hàng loạt người dân ở Khánh Hòa liên tục nhập viện vì mắc bệnh giun đũa chó, mèo và sán dây chó. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ tiếp xúc vật nuôi và vệ sinh kém.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ghi nhận, từ ngày 1/1 đến 14/1, có tổng cộng 791 lượt người đến bệnh viện xét nghiệm giun sán. Trong đó, 291 lượt có kết quả dương tính. Cụ thể, 45 lượt dương tính với sán lá gan lớn; 1 lượt dương tính sán lợn; 20 lượt dương tính với giun lươn; 225 lượt dương tính với giun đũa chó mèo. Chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với giun đầu gai.

Như vậy, phần lớn các trường hợp đi xét nghiệm giun sán phát hiện dương tính với giun đũa chó mèo.

Tại bệnh viện, tất cả đều được thăm khám, tư vấn theo quy định, đồng thời được nhân viên y tế hướng dẫn cách phòng bệnh.

Mẩn ngứa da dị ứng là dấu hiệu thường gặp của bệnh sán chó Toxocara. Ảnh minh họa/Internet

Cách đây không lâu, ông Lê Đức Th. (Cam Lâm, Khánh Hòa) thấy nổi mẩn ngứa trên da, mệt mỏi nên tự mua thuốc về xoa nhưng không khỏi. Sau đó, ông đi xét nghiệm giun sán và được chẩn đoán mắc bệnh giun đũa chó mèo.

Ông Th. cho biết, gia đình có nuôi một số chú chó nhưng chỉ tiêm phòng mà không chú ý tẩy giun định kỳ cho chúng. Bên cạnh đó, ông thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi, hay ăn rau sống, đôi khi chưa rửa thật kỹ nên có thể đã nhiễm trứng giun sán.

Sau khi tuân thủ phác đồ điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, tình trạng ngứa của ông Th. đã cải thiện nhanh chóng.

Giun sán thường đi vào cơ thể qua da hoặc miệng. Người bị nhiễm giun sán có thể trong thời gian dài. Ảnh minh họa/ bvdangvanngu.com

BS.CKI Nguyễn Bùi Nhật Tuyên – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân nhiễm bệnh thường do nuốt phải trứng giun sán có trong đất, cát nhiễm phân chó mèo; tay bẩn, không vệ sinh móng tay; dùng rau sống và thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh. Trẻ em hay chơi đất, cát (đặc biệt tại nơi chó mèo thường phóng uế), mút tay, ôm hôn vật nuôi… cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Triệu chứng thường gặp gồm: ngứa dai dẳng không rõ nguyên nhân, đau bụng, sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn… Khi có dấu hiệu nghi ngờ bị giun sán, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để phòng bệnh giun sán, cần hạn chế thả rông vật nuôi; thực hiện tẩy giun định kỳ cho chó mèo khoảng 3–6 tháng/lần. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi tiếp xúc với đất, cát, vật nuôi.

Ăn chín, uống sôi; rau sống phải rửa thật kỹ. Khu vui chơi có đất, cát của trẻ em cần được che chắn cẩn thận để tránh chó mèo phóng uế. Không cho trẻ chơi đất, cát bẩn hoặc mút tay.

Các bệnh giun sán như giun đũa chó, sán lá gan… rất phổ biến trong cộng đồng. Bệnh gặp ở mọi đối tượng, độ tuổi và nghiêm trọng nếu điều trị không kịp thời.