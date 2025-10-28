Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu người phụ nữ bị tiêu chảy ngưng thở, ngừng tim khi đến bệnh viện

Quy trình E-CPR liên viện là một loại hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động.

Thúy Nga

Sáng ngày 27/10/2025, lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp thần tốc triển khai quy trình E-CPR liên viện giúp cứu sống một trường hợp ngưng tim ngưng thở trước nhập viện, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển cấp cứu chuyên sâu của Ngành Y tế TP HCM.

ngung-tho-2.png
Ê-kíp ECMO xuất phát từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi nhận kích hoạt E-CPR - Ảnh BVCC

Bệnh nhân L.T.H, nữ, 69 tuổi bị tiêu chảy và nôn ói một ngày. Ngày 27/10/2025 trên đường đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khi xe còn cách bệnh viện khoảng 5 phút, bệnh nhân bất ngờ bị ngưng thở, mất ý thức.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Sài Gòn xác định bệnh nhân đã bị ngưng tim, không bắt được mạch, huyết áp bằng 0. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), sau 15 phút xoa bóp tim và bóp bóng qua nội khí quản tình trạng ngưng tuần hoàn vẫn không có dấu hiệu cải thiện trở lại.

Không chấp nhận kết thúc hồi sức tim phổi, nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là một loại hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động - một mô hình tiên tiến chỉ có tại các trung tâm hồi sức hiện đại.

Chỉ 15 phút sau kích hoạt, ê-kíp chuyên trách triển khai kỹ thuật ECMO của Khoa Hồi sức tim mạch – Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt. Trong khi các bác sĩ Cấp cứu của Bệnh viện Sài Gòn tiếp tục ấn tim ngoài lồng ngực (CPR), ê- kíp thực hiện ECMO của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tiến hành thực hiện kỹ thuật V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động – tĩnh mạch). Khoảng15 phút sau, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục.

ngung-tho.png
Ê-kíp ECMO của Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp ê kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiến hành kỹ thuật E-PCR - Ảnh BVCC

Ngay khi hệ thống tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, các bác sĩ của 2 bệnh viện đã phối hợp vận chuyển người bệnh về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được hồi sức chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được chụp mạch vành khẩn cấp và phát hiện có nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải – là nguyên nhân chính gây ngưng tim trước nhập viện.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã nhanh chóng đặt stent mạch vành và tiếp tục duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo hồi sức và dõi sát tại Khoa Hồi sức tim mạch.

Tái lập tuần hoàn sớm bằng V-A ECMO nhằm rút ngắn thời gian ngừng tuần hoàn đóng vai trò cực kỳ quan trọng để bệnh nhân không tổn thương não và hạn chế suy đa cơ quan sau ngừng tim kéo dài.

Nhằm nâng cao chất lượng hồi sức cho ngừng tim ngoại viện, tháng 4/2025, Sở Y tế TP HCM đã chủ động tổ chức họp Hội đồng chuyên gia nhằm đánh giá và góp ý hoàn thiện quy trình E-CPR do Bệnh viện Nhân dân Gia định chuẩn bị.

ngung-tho-1.png

Ca bệnh sáng 27/10 là trường hợp đầu tiên kích hoạt quy trình E-CPR ngoại viện có phối hợp liên viện, từ Bệnh viện Đa khoa Sài gòn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định - đơn vị hồi sức chuyên sâu. Mô hình này thể hiện năng lực ứng phó nhanh, đồng bộ và hiệu quả, mang lại cơ hội sống còn cho bệnh nhân ngưng tim vốn có tỷ lệ tử vong rất cao.

Sở Y tế TP HCM biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp khẩn trương, hiệu quả của hai bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Nhân dân Gia Định. Với tinh thần “Đoàn kết – Dấn thân – Nhân ái – Sáng tạo”, quy trình E-PCR sẽ không chỉ tiếp tục cứu sống nhiều bệnh nhân hơn mà còn góp phần khẳng định vị thế TP HCM là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

