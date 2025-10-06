Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất

Khi có triệu chứng hồi hộp, trống ngực, tức ngực, khó thở, choáng váng hoặc mệt lả bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Thúy Nga

Phối hợp 2 bệnh viện để cứu sống người bệnh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nguy kịch.

Theo đó, khoảng 04h00 ngày 05/10/2025, Khoa Nội - Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân Ph.T.Q. (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) với biểu hiện: Tức ngực trái, hồi hộp trống ngực, choáng váng, buồn nôn và nôn khan.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được khám cấp cứu, làm các xét nghiệm và theo dõi liên tục. Kết quả ban đầu chẩn đoán: Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, tần số tim 175 chu kỳ/phút, huyết áp 90/60 mmHg. Các biện pháp điều trị nội khoa ban đầu không mang lại hiệu quả.

Đến 5h sáng, bệnh nhân biểu hiện nặng lên, bứt rứt, khó thở, tức ngực trái tăng, huyết áp tụt còn 75/45 mmHg, mạch nhanh đều 160-170 lần/phút.

nhip-nhanh.jpg
Hình ảnh điện tim nhịp nhanh trên thất - Ảnh BVCC

Trước diễn biến nguy kịch, kíp trực lập tức hội chẩn khẩn qua điện thoại với ThS.BS. Phan Thanh Nghĩa - Trưởng khoa Hô hấp, chuyên gia Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi hội chẩn đánh giá các bác sĩ nhận định - đây là cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất có tụt huyết áp, nguy cơ sốc tim cao và quyết định tiến hành sốc điện chuyển nhịp cấp cứu.

Theo hướng dẫn từ xa của chuyên gia tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, BS.CKI Nguyễn Hữu Thành - Khoa Hồi sức tích cực,- Chống độc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã trực tiếp thực hiện sốc điện ngoài lồng ngực với năng lượng 150J.

Ngay sau sốc điện, bệnh nhân đáp ứng tốt, nhịp tim trở về xoang 80 lần/phút, hết hồi hộp, đỡ mệt. Sau khoảng 30 phút: Bệnh nhân tỉnh táo, huyết áp ổn định 100/70 mmHg, mạch đều 85-95 lần/phút. Hiện tại, bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị ổn định tại Khoa Nội.

Ca cấp cứu thành công đã chứng minh năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả và đặc biệt là sự phối hợp khẩn trương, liên tục 24/24 giữa hai bệnh viện, sẵn sàng cứu chữa, xử trí kịp thời các ca bệnh nguy kịch, bảo vệ tính mạng người bệnh bất kể ngày đêm.

nhip-nhanh-1.jpg
Người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục - Ảnh BVCC

Không có tổn thương tim thực tổn vẫn có thể xảy ra

BSCKII Nguyễn Quốc Việt, Bác sĩ Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cho biết, cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất (hay còn gọi là tim nhanh trên thất) là một thuật ngữ khá rộng. Tình trạng này bao hàm nhiều loại rối loạn nhịp nhanh với các cơ chế và nguồn gốc gây bệnh khác nhau.

BSCKII Nguyễn Quốc Việt Phân tích, nhịp nhanh trên thất là bệnh lý bao gồm tất cả các loại rối loạn nhịp nhanh từ bó His trở lên nhưng không bao gồm tình trạng rung nhĩ. Nhịp nhanh kịch phát trên thất là bệnh lý khởi phát và kết thúc một cách rất đột ngột, bao gồm: Tim nhanh vào lại nút nhĩ thất, tim nhanh trên thất do vòng vào lại đường dẫn truyền phụ nhĩ thất. Cụ thể hơn, tim nhanh trên thất còn bao gồm các loại rối loạn nhịp khác như: Rung nhĩ, cuồng nhĩ, tim nhanh nhĩ...

Tuy vậy trong lâm sàng khi nhắc đến cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, người ta thường nghĩ ngay đến các cơn tim nhanh bản chất trên thất có vòng vào lại ở nút nhĩ thất hoặc tim nhanh trên thất vòng vào lại nhĩ thất thông qua đường dẫn truyền phụ.

Trước đây khi có một cơn tim nhanh với phức bộ QRS hẹp, đều, xuất hiện đột ngột ở một bệnh nhân không có sẵn bệnh tim thực tổn được gọi là bệnh Bouveret. Ngày nay, y học đã tiến bộ hơn với những thiết bị thăm dò điện sinh lý học, các y bác sĩ đã hiểu được cơ chế hình thành các cơn nhịp nhanh khi chúng diễn ra, từ đó phân loại cơn nhịp nhanh trên thất và đưa ra các phương pháp điều trị.

Theo BSCKII Việt, cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất hầu hết bắt gặp ở người bệnh không có bệnh tim thực tổn, tuy vẫn có một số trường hợp xảy ra ở bệnh nhân bệnh tim thực tổn. Một số triệu chứng nhận biết nhịp nhanh kịch phát trên thất:

Bệnh nhân có thể cảm nhận được những cơn hồi hộp đánh trống ngực, cảm giác lo lắng, tim đột ngột đập nhanh và kết thúc cũng khá đột ngột;

Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất ít gây ảnh hưởng đến huyết động và hầu như không kéo dài, tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp ngoại lệ cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất kéo dài hàng ngày, điều này còn có khả năng dẫn đến tụt huyết áp hoặc suy tim;

Nhịp tim rất đều, tần số nhịp đập trung bình 180-200 nhịp/phút;

Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất có thể kết thúc một cách đột ngột, hoặc cơn tim nhanh trên thất sẽ kết thúc khi người bệnh hít sâu vào rồi thở ra đóng chặt thanh môn (còn gọi là rặn thở), hoặc khi bệnh nhân được bác sĩ xoa vào xoang cảnh hay ấn vào nhãn cầu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khuyến cáo: Khi có triệu chứng hồi hộp, trống ngực, tức ngực, khó thở, choáng váng hoặc mệt lả bất thường, tuyệt đối không được chủ quan, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Rối loạn nhịp tim, nếu không được can thiệp đúng lúc, có thể dẫn đến tụt huyết áp, ngừng tim hoặc đột tử. “Phát hiện sớm - Xử trí đúng - Cứu sống kịp thời” chính là chìa khóa bảo vệ trái tim và tính mạng của bạn.

Các bệnh nhân được chẩn đoán cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nên đến những cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, có thực hiện thăm dò điện sinh lý để xem xét điều trị triệt cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.

