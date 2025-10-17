Hà Nội

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bị truy tố là ai?

Thế giới

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bị truy tố là ai?

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton mới đây bị truy tố với cáo buộc lan truyền thông tin quốc phòng và lưu giữ tài liệu mật trái phép.

An An (Theo NBC News, USA Today)
Theo NBC News, bồi thẩm đoàn liên bang ở Maryland đã quyết định truy tố cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (ảnh) hôm 16/10. Theo cáo trạng, ông Bolton bị cáo buộc tội danh lan truyền thông tin quốc phòng và lưu giữ tài liệu mật trái phép. Ảnh: Bloomberg.
Được biết, ông Bolton trở thành người thứ ba từng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong những tuần gần đây, sau cựu Giám đốc FBI James Comey và Tổng chưởng lý New York Letitia James. Ảnh: Shutterstock.
"Ông Bolton bị truy tố sau khi cuộc điều tra của FBI cho thấy ông ấy lan truyền thông tin mật bằng tài khoản cá nhân và lưu giữ các tài liệu này tại nhà riêng, vi phạm trực tiếp luật liên bang", Giám đốc FBI Kash Patel (ảnh) thông tin. Ảnh: Getty.
Phát biểu sau khi ông Bolton bị truy tố, Tổng chưởng lý Pam Bondi (ảnh) nói: "Công lý chỉ dành cho tất cả người Mỹ. Bất kỳ ai lạm dụng quyền lực và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Không ai được đứng trên luật pháp". Ảnh: Getty.
Tuy nhiên, ông Bolton phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng bản cáo trạng có động cơ chính trị. Ảnh: Bloomberg.
Luật sư của ông Bolton, Abbe Lowell, khẳng định rằng ông Bolton không vi phạm pháp luật. Ảnh: Getty.
"Những sự thật cơ bản trong vụ án này đã được điều tra và giải quyết từ nhiều năm trước. Chúng tôi muốn chứng minh một lần nữa rằng ông Bolton không chia sẻ hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào một cách bất hợp pháp", Lowell nhấn mạnh. Ảnh: Getty.
Ông Bolton từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống George W. Bush và là Cố vấn An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Ảnh: Bloomberg.
Theo USA Today, ông Bolton gia nhập chính quyền Tổng thống Trump vào tháng 3/2018 để thay thế Cố vấn An ninh Quốc gia sắp mãn nhiệm khi đó là ông H.R. McMaster. Tuy nhiên, sau 17 tháng tại vị, ông Bolton đã từ chức vào tháng 9/2019. Ảnh: Getty.
