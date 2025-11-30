Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu rút kháng cáo

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu từng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng trong quá trình chuẩn bị xét xử, ông này rút kháng cáo.

Theo dự kiến, ngày 15/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương. Thẩm phán Võ Hồng Sơn làm chủ tọa phiên tòa.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại phiên sơ thẩm.

Trước đó, có 15/41 bị cáo có kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo. Trong số đó có bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, nhưng sau đó bị cáo này đã rút đơn kháng cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù cho 3 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số 14 bị cáo kháng cáo có bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra còn có các bị cáo: Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Lê Viết Chữ, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ); Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); Hà Hòa Bình, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Tòa sơ thẩm trước đó đã tuyên các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh cùng bị tuyên phạt 8 năm tù; Cao Khoa 7 năm tù; Lê Viết Chữ 7 năm tù…cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Phạm Văn Vọng bị phạt 3 năm tù; Phùng Quang Hùng 3 năm tù; Ngô Đức Vượng 30 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Doãn Khánh 30 tháng tù treo cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Theo bản án sơ thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ cá nhân hoặc qua công việc để đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ngành tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Thông qua việc hối lộ hoặc nhờ cậy các lãnh đạo, Tập đoàn Phúc Sơn trúng nhiều gói thầu tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ngãi. Sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng thầu trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 459 tỷ đồng. Hậu còn chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 504 tỷ đồng tiền thuế.Như vậy, Nguyễn Văn Hậu đã gây thiệt hại 963 tỷ đồng ở các hành vi vi phạm về đấu thầu hoặc kế toán, cộng thêm 204 tỷ đồng khi xác định lại giá đất, bị cáo này chịu cáo buộc gây tổng thiệt hại 1.168 tỷ đồng cho Nhà nước.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các Sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu triển khai thực hiện các dự án, gói thầu...

Cụ thể, tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Nguyễn Văn Hậu liên quan đến Dự án Chợ đầu mối và các dự án: Phúc Sơn 2, Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Trong đó, Dự án Chợ đầu mối đứng trước nguy cơ bị thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Trong nhóm các bị cáo nhận hối lộ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 48 tỷ đồng, Lê Duy Thành nhận của Nguyễn Văn Hậu gần 50 tỷ đồng… để chỉ đạo, can thiệp trái pháp luật và thực hiện theo yêu cầu của Hậu.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đánh giá, hành vi “Nhận hối lộ” của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các bị cáo liên quan là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.