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Sống Khỏe

Yếu tay chân, chóng mặt kéo dài có thể là tín hiệu đột quỵ nguy hiểm

Nữ bệnh nhân 70 tuổi mắc nhiều bệnh nền rơi vào xuất huyết não nguy kịch sau những triệu chứng ban đầu tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thông thường.

Thúy Nga

Theo hồ sơ bệnh án, người bệnh T.T.L. (70 tuổi, trú tại Ninh Bình) có tiền sử đái tháo đường type II hơn 10 năm, tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, rối loạn lipid máu và từng bị tai biến mạch máu não để lại di chứng yếu nửa người trái.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện tình trạng yếu dần tay chân trái, cầm đũa khó hơn bình thường, kèm hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế, ăn uống kém, buồn nôn và nôn khan.

Khi nhập viện, người bệnh vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng đã có biểu hiện giảm sức cơ nửa người trái. Nhận định đây là trường hợp có nguy cơ đột quỵ cao trên nền nhiều bệnh lý mạn tính kéo dài, các bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính sọ não ngay từ thời điểm nhập viện để đánh giá tổn thương, đồng thời triển khai điều trị dự phòng đột quỵ tái phát theo phác đồ.

Người bệnh cũng được theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu thần kinh và huyết áp nhằm phát hiện sớm những diễn biến bất thường.

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Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Nội tiết TƯ - Ảnh minh họa BVCC

Mặc dù được điều trị và theo dõi tích cực ngay từ khi nhập viện, tình trạng người bệnh vẫn diễn biến ngoài dự đoán.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết TƯ, sau một lần vận động gắng sức và thay đổi tư thế đột ngột, người bệnh xuất hiện chóng mặt dữ dội, buồn nôn, huyết áp tăng vọt lên mức nguy hiểm trên 180/90 mmHg.

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, ý thức người bệnh giảm nhanh từ trạng thái tỉnh táo hoàn toàn sang lơ mơ, gọi hỏi không đáp ứng. Sau đó, người bệnh nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản, thông khí xâm nhập và kiểm soát huyết áp tích cực bằng thuốc hạ huyết áp đường tĩnh mạch nhằm duy trì huyết áp mục tiêu theo phác đồ điều trị.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não xác định người bệnh bị xuất huyết não, xuất huyết não thất số lượng nhiều, tiên lượng rất nặng.

Các bác sĩ nội tiết TƯ cảnh báo, nguy cơ đột quỵ xuất huyết đang gia tăng ở nhóm người cao tuổi mắc đồng thời nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, bệnh tim mạch hoặc có tiền sử tai biến mạch máu não.

Điều đáng lo ngại là các dấu hiệu cảnh báo sớm thường khá kín đáo. Người bệnh có thể chỉ xuất hiện yếu tay chân tăng dần, khó cầm nắm đồ vật, chóng mặt, buồn nôn hoặc thay đổi khả năng vận động so với bình thường.

Những biểu hiện tưởng chừng đơn giản này lại có thể là tín hiệu báo trước một cơn đột quỵ nguy hiểm. Nếu chậm trễ thăm khám hoặc chủ quan tự theo dõi tại nhà, người bệnh có nguy cơ tiến triển nhanh đến hôn mê, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, bệnh tim mạch hoặc từng đột quỵ cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị và kiểm soát huyết áp chặt chẽ.

Khi có các dấu hiệu dưới đây cần đi khám ngay:

- Yếu hoặc tê bì tay chân một bên cơ thể.

- Khó cầm nắm đồ vật, vận động vụng về hơn bình thường.

- Chóng mặt, hoa mắt kéo dài hoặc tăng dần.

- Buồn nôn, nôn không rõ nguyên nhân.

- Nói khó, méo miệng, giảm ý thức.

- Huyết áp tăng cao bất thường.

Trong đột quỵ, “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định đến khả năng sống còn cũng như mức độ phục hồi chức năng của người bệnh.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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