Cướp biển Somalia bắt giữ tàu cá chở hơn 20 người của Iran

Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương cho biết, cướp biển Somalia đã bắt giữ một tàu đánh cá chở 23 người của Iran.

AP dẫn lời một sĩ quan an ninh hàng hải thuộc Lực lượng Cảnh sát Hàng hải Puntland hôm 1/11 cho biết, tàu Azini đã bị cướp biển chiếm giữ vào ngày 29/10 ở khu vực giữa hai thị trấn ven biển Bandar Bayla và Hafun, Đông Bắc Somalia.

"12 tên cướp biển đã khống chế con tàu. Trên tàu đánh cá khi đó có 21 thuyền viên người Iran và 2 nhân viên an ninh người Somalia", viên sĩ quan thông tin.

Một số ngư dân đứng trên bãi biển tại làng Eyl, bang Puntland, Đông Bắc Somalia, ngày 6/3/2017. Ảnh tư liệu: AP/Ben Curtis.

Hiện chưa rõ về tình hình hiện tại của những người trên tàu. Trong một cảnh báo, Trung tâm An ninh Hàng hải Ấn Độ Dương cho biết những tên cướp biển có thể sử dụng con tàu này để hỗ trợ cuộc tấn công vào các tàu thương mại trên tuyến hàng hải quốc tế.

Trung tâm hải quân Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trung tâm này kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực cảnh giác và báo cáo các hoạt động khả nghi.

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh nạn cướp biển ngoài khơi Somalia gia tăng trên khắp Vịnh Aden và phía Tây Ấn Độ Dương. Tính đến tháng 8, cướp biển đã cướp 6 tàu thương mại kể từ tháng 4, với một số vụ tấn công diễn ra ở vị trí cách xa bờ biển Somalia. Trong số các tàu bị bắt giữ có tàu chở dầu Sibu 1, bị bắt cách al-Mukalla, Yemen, khoảng 252 km về phía Đông.

Vào tháng 9/2026, chính quyền Puntland cho biết cướp biển đã sát hại 5 thành viên thủy thủ đoàn của tàu chở dầu MT Honour 25 trước khi lực lượng an ninh thu hồi được con tàu.

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