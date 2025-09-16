[Infographic] Săn mùa vàng Mù Cang Chải 6 điểm checkin không thể bỏ lỡ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Malaysia để lại hình ảnh đau đớn khi người chồng quỳ gục bên thi thể vợ, camera hành trình của một phương tiện khác đã ghi lại.
Mùa thu Mộc Châu mang đến cảnh sắc núi đồi lãng mạn, vườn hồng rực rỡ và thác nước hoang sơ. Cẩm nang trải nghiệm, ăn uống và check-in cho du khách yêu xê dịch.
Khám phá Ninh Bình qua những món ăn dân dã ít người biết, từ bánh bèo, phở gà đến chè bưởi, mang trọn hương vị truyền thống và đậm chất quê nhà.
Không chỉ là điểm check-in, hai “sống lưng khủng long” ở Quảng Ninh và Sơn La còn là thử thách phiêu lưu hấp dẫn cho dân mê dịch chuyển.
Quảng Ninh mùa thu không chỉ có biển xanh mà còn níu chân du khách bằng đồi cỏ cháy, thác nước hoang sơ và những cung đường cỏ lau trắng muốt.
Từ mỏm đá bản Kim Nọi, du khách phóng tầm mắt chiêm ngưỡng ruộng bậc thang Mù Cang Chải uốn lượn, đẹp như tranh vẽ giữa núi rừng Tây Bắc.
Thác Khe Dầu (Lạng Sơn) với vẻ đẹp nguyên sơ, dòng nước mát lành, là điểm trekking, tắm thác, cắm trại lý tưởng cho du khách ưa khám phá.
Đê cỏ lau giữa lòng Hà Nội đang “gây sốt” với triền cỏ xanh mướt và không gian bình yên, được ví như góc làng quê Nhật Bản giữa phố thị.
Không chỉ cuốn hút bởi bản làng và ruộng bậc thang, Y Tý còn khiến du khách say mê với những đêm săn Milky Way rực sáng trên bầu trời vùng cao.
Đà Lạt vào mùa hồng chín, những quán cà phê trong vườn hồng trở thành điểm hẹn lý tưởng để thưởng thức đồ uống, dạo chơi và check-in rực rỡ.
Một ngày ở Mù Cang Chải vẫn đủ để du khách trải nghiệm mùa vàng rực rỡ qua các điểm nổi bật như Mâm Xôi, Kim Nọi hay Đồi Móng Ngựa.
Đồi sim Suối Bon (Vân Hồ, Sơn La) đang độ đẹp nhất với sắc tím trải dài, mỗi sáng sớm biển mây bồng bềnh tạo nên khung cảnh thơ mộng, hút hồn du khách.
Cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn, hình thành từ dung nham núi lửa và sóng biển bào mòn qua hàng nghìn năm, nay được xếp hạng di tích quốc gia, thu hút du khách.
Điểm check-in mỏm đá “tử thần” ở Tuyên Quang tạm dừng đón khách để nâng cấp hạ tầng, lắp lan can và tường rào đảm bảo an toàn du lịch.
Cánh đồng cỏ lau Ecopark bung nở trắng muốt, cách Hà Nội chỉ 15km, trở thành điểm check-in lãng mạn, thu hút du khách săn ảnh và dã ngoại cuối tuần.
Làng chài Phước Đồng (Đắk Lắk) giữ nét mộc mạc hiếm có, hấp dẫn du khách với cảnh biển nguyên sơ, hải sản tươi rói và ẩm thực bình dân siêu rẻ.
Tháp Tam Thắng tại TPHCM trở thành điểm check-in mới, nơi các bạn trẻ sáng tạo góc ảnh độc đáo bên trong cột trụ và tận hưởng ánh sáng tự nhiên.
Đồi hoa cánh bướm Tà Xùa đang nở rộ, rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc, trở thành điểm check-in lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và sắc màu.
Du lịch Huế mùa mưa đem lại trải nghiệm khác biệt cho du khách: từ tham quan lăng tẩm, thưởng thức Nhã nhạc cung đình đến khám phá ẩm thực và phố cổ trầm mặc.
Đỉnh Phượng Hoàng (Quảng Ninh) mùa thu đẹp mê hoặc với biển mây bồng bềnh, lý tưởng để cắm trại và ngắm bình minh sáng sớm.