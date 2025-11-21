Hà Nội

Cuộc vây hãm chấn động lịch sử nước Pháp thế kỷ 17

Kho tri thức

Cuộc vây hãm chấn động lịch sử nước Pháp thế kỷ 17

Cuộc vây hãm La Rochelle (1628) là một trong những sự kiện quân sự – tôn giáo quan trọng nhất châu Âu thế kỷ 17, đánh dấu thay đổi quyền lực sâu sắc tại Pháp.

T.B (tổng hợp)
Là cuộc xung đột giữa Công giáo và Kháng Cách. La Rochelle là thành trì của người Kháng Cách Huguenot chống lại quyền lực hoàng gia Công giáo Pháp. Ảnh: Pinterest.
Hồng y Pháp Richelieu đích thân chỉ huy cuộc vây hãm. Ông đảm nhận vai trò chiến lược trong việc bao vây thành phố La Rochelle. Ảnh: Pinterest.
Xây bức tường chắn biển khổng lồ. Quân Pháp dựng đê dài gần 1,4 km để cô lập La Rochelle khỏi hoạt động tiếp tế bằng đường biển. Ảnh: Pinterest.
Dân số La Rochelle suy giảm vì nạn đói. Hơn 20.000 người chết trong thành phố do thiếu lương thực. Ảnh: Pinterest.
Hải quân Anh thất bại khi hỗ trợ La Rochelle. Nhiều chiến dịch giải vây của Anh không thể phá vỡ phòng tuyến của Pháp. Ảnh: wikimedia.org.
Sự kiện củng cố quyền lực hoàng gia. Chiến thắng giúp vua Louis XIII và hồng y Richelieu siết chặt kiểm soát các thành phố tự trị. Ảnh: wikimedia.org.
Đánh dấu bước suy tàn của cộng đồng Huguenot. Sau thất bại, người Huguenot mất đi nhiều đặc quyền chính trị. Ảnh: alamy.com.
