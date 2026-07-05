Cuộc sống mới của người dân ở khu tái định cư Long Bửu 2

Sau gần hai năm chuyển về sinh sống tại khu tái định cư Long Bửu 2 (phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh), nhiều hộ dân đã ổn định cuộc sống mới tại đây.

Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi đã có chuyến khảo sát tại khu tái định cư Long Bửu 2. Từ bên ngoài vào dự án, đường sá được đầu tư rộng rãi, thông thoáng. Nhiều ngôi nhà mới hoàn thiện khiến khu vực này nhộn nhịp hơn.

Nhiều ngôi nhà mới khang trang bắt đầu hình thành ở khu tái định cư Long Bửu 2.

Trường học bên trong nội khu được đầu tư bài bản, khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của con em cư dân.

Sau gần hai năm sinh sống tại đây, ông Nguyễn Thành Trung, cư dân khu tái định cư Long Bửu 2, cho biết, gia đình đã bắt đầu thích nghi với khu tái định cư này. “Theo cảm nhận của tôi, điều kiện sinh hoạt ở đây khá tốt. Khu vực có đầy đủ trường mầm non, trường tiểu học và trung học phổ thông. Trước đây, nơi ở cũ của tôi dân cư thưa thớt, mỗi nhà cách nhau khá xa ,nên ít có sự gắn kết. Giờ ở khu tái định cư Long Bửu này, bà con sống gần gũi, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhau”, ông Trung chia sẻ.

Cũng đã gắn bó với khu tái định cư gần hai năm, ông Trần Văn Võ đánh giá môi trường sống tại đây trong lành, yên tĩnh và bảo đảm an ninh. “Nơi này rất phù hợp để người lớn tuổi sinh sống lâu dài. Trước đây, khu vực này chủ yếu là đồng ruộng, sau đó được nhà nước đầu tư xây dựng thành khu tái định cư, phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3, diện mạo cũng khang trang hơn trước nhiều lắm”, ông Võ nói.

Người dân bắt đầu xây dựng nhà ở nhiều hơn tại khu tái định cư Long Bửu 2.

Đối với nhiều hộ dân, việc được bố trí nơi ở mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ tiện ích ở những đô thị lân cận. Bà Trần Thị Hoàng Mỹ cho biết, gia đình có hơn 108 m² đất bị thu hồi để thực hiện dự án Vành đai 3. Sau khi nhận bồi thường, gia đình được lựa chọn lô đất tái định cư theo hình thức bốc thăm và bà Mỹ cũng vừa hoàn thành việc xây dựng nhà mới tại khu tái định cư này.

“Vài ngày nữa, gia đình tôi sẽ chuyển về sinh sống, tôi thấy khu tái định cư được quy hoạch khá tốt, xung quanh có đầy đủ tiện ích như trường học, chợ và cũng gần những khu dân cư hiện hữu. Ngoài ra, tuyến Vành đai 3 ở gần khu tái định cư, nên việc đi lại cũng thuận tiện, đồng thời môi trường sống cũng rất an ninh và yên tĩnh. Tôi tin thời gian tới khu vực này sẽ phát triển mạnh”, bà Mỹ chia sẻ.

Với hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ cùng nhiều tiện ích đang dần hình thành, khu tái định cư Long Bửu 2 được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều người dân đến sinh sống trong thời gian tới.

Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh có chiều dài khoảng 76,3 km, tổng mức đầu tư hơn 75.378 tỷ đồng, đi qua TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án gồm 4 dự án thành phần xây lắp và 4 dự án thành phần giải phóng mặt bằng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc hướng tâm quan trọng gồm: TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài và TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành.

Dự án Vành đai 3 không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics.

Đồng thời, việc hình thành các khu tái định cư khang trang dọc tuyến Vành đai 3 cũng đang tạo nền tảng cho những cộng đồng dân cư mới, giúp cho hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống.