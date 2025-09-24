Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuộc giải vây lịch sử tại Vienna 1683 cứu cả châu Âu khỏi sụp đổ

Kho tri thức

Cuộc giải vây lịch sử tại Vienna 1683 cứu cả châu Âu khỏi sụp đổ

Trận Vienna năm 1683 được xem là một bước ngoặt lớn trong lịch sử châu Âu, khi liên quân Thiên Chúa giáo đẩy lùi cuộc vây hãm của đế chế Hồi giáo Ottoman.

T.B (tổng hợp)
Trận chiến kéo dài hơn hai tháng. Quân Ottoman bắt đầu vây hãm Vienna từ tháng 7/1683 và chỉ bị đẩy lùi vào ngày 1/9 cùng năm. Ảnh: Pinterest.
Trận chiến kéo dài hơn hai tháng. Quân Ottoman bắt đầu vây hãm Vienna từ tháng 7/1683 và chỉ bị đẩy lùi vào ngày 1/9 cùng năm. Ảnh: Pinterest.
Lực lượng Ottoman hùng hậu. Quân đội Ottoman do đại tể tướng Kara Mustafa Pasha chỉ huy, với khoảng 150.000 binh lính, áp đảo hoàn toàn quân phòng thủ. Ảnh: Pinterest.
Lực lượng Ottoman hùng hậu. Quân đội Ottoman do đại tể tướng Kara Mustafa Pasha chỉ huy, với khoảng 150.000 binh lính, áp đảo hoàn toàn quân phòng thủ. Ảnh: Pinterest.
Quân phòng thủ kiên cường. Khoảng 15.000 binh sĩ Habsburg và dân quân địa phương đã cố thủ trong thành Vienna, chống lại đợt công phá dữ dội của đối phương. Ảnh: Pinterest.
Quân phòng thủ kiên cường. Khoảng 15.000 binh sĩ Habsburg và dân quân địa phương đã cố thủ trong thành Vienna, chống lại đợt công phá dữ dội của đối phương. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quyết định của liên quân cứu viện. Liên quân Thiên Chúa giáo do vua Ba Lan Jan III Sobieski chỉ huy đã hợp sức với Áo và Đức, tổng cộng khoảng 70.000 quân, giải vây thành công. Ảnh: Pinterest.
Vai trò quyết định của liên quân cứu viện. Liên quân Thiên Chúa giáo do vua Ba Lan Jan III Sobieski chỉ huy đã hợp sức với Áo và Đức, tổng cộng khoảng 70.000 quân, giải vây thành công. Ảnh: Pinterest.
Cuộc tấn công kỵ binh lớn nhất lịch sử. Hơn 18.000 kỵ binh, bao gồm Lực lượng Kỵ binh có cánh Ba Lan, đã tiến hành đợt xung phong quyết định vào quân Ottoman. Ảnh: Pinterest.
Cuộc tấn công kỵ binh lớn nhất lịch sử. Hơn 18.000 kỵ binh, bao gồm Lực lượng Kỵ binh có cánh Ba Lan, đã tiến hành đợt xung phong quyết định vào quân Ottoman. Ảnh: Pinterest.
Thất bại thảm hại của Ottoman. Quân Ottoman chịu thiệt hại nặng nề và buộc phải rút lui, chấm dứt thời kỳ bành trướng liên tục vào Trung Âu. Ảnh: Pinterest.
Thất bại thảm hại của Ottoman. Quân Ottoman chịu thiệt hại nặng nề và buộc phải rút lui, chấm dứt thời kỳ bành trướng liên tục vào Trung Âu. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa chiến lược to lớn. Trận Vienna không chỉ cứu thành phố khỏi sụp đổ mà còn mở đầu cho sự suy thoái của Ottoman và sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà Habsburg. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa chiến lược to lớn. Trận Vienna không chỉ cứu thành phố khỏi sụp đổ mà còn mở đầu cho sự suy thoái của Ottoman và sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà Habsburg. Ảnh: Pinterest.
Huyền thoại về cà phê Vienna. Tương truyền, sau khi quân Ottoman rút lui, người dân Vienna tìm thấy nhiều bao cà phê bỏ lại, từ đó khai sinh văn hóa cà phê nổi tiếng của thành phố. Ảnh: Pinterest.
Huyền thoại về cà phê Vienna. Tương truyền, sau khi quân Ottoman rút lui, người dân Vienna tìm thấy nhiều bao cà phê bỏ lại, từ đó khai sinh văn hóa cà phê nổi tiếng của thành phố. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.
T.B (tổng hợp)
#Trận Vienna 1683 #vây hãm Ottoman #liên quân châu Âu #chiến dịch chống Ottoman #cuộc chiến Vienna #kỵ binh Ba Lan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT