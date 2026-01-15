Hà Nội

Sống Khỏe

Củng mạc bị rách do dị vật xuyên thấu mắt

Khi không may bị chấn thương mắt, tuyệt đối không tự ý nhỏ thuốc hay điều trị tại nhà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Thúy Nga

Vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho người bệnh H.V.S (50 tuổi) trong tình trạng rách củng mạc mắt trái do dị vật xuyên thấu.

Theo lời kể của người bệnh, trong lúc đi phát đồi, người này không may bị đá bắn mạnh vào mắt trái khiến mắt đau nhiều, mi sưng nề. Người bệnh đã tự nhỏ thuốc tại nhà nhưng tình trạng không thuyên giảm nên đến Trung tâm Y tế để thăm khám.

thung-cung-mac.jpg
Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và đánh giá chuyên môn, các bác sĩ ghi nhận tại kết mạc nhãn cầu vị trí 9 giờ có vết rách kích thước khoảng 0,3 cm, khảo sát cho thấy củng mạc bị rách một phần do dị vật xuyên thấu.

Sau khi hội chẩn, người bệnh được chẩn đoán rách củng mạc mắt trái do dị vật và được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật, khâu củng mạc nhằm bảo tồn nhãn cầu và hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.

Hiện tại, sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh tạm thời ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi lao động, đặc biệt là các công việc có nguy cơ cao như phát đồi, chặt cây, cần sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ mắt để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

Khi không may bị chấn thương mắt, tuyệt đối không tự ý nhỏ thuốc hay điều trị tại nhà; nếu xuất hiện các dấu hiệu đau nhức, sưng nề, nhìn mờ sau chấn thương, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.

#Chấn thương mắt do dị vật #Nguy hiểm của rách củng mạc #Phòng tránh tai nạn lao động #Chăm sóc và điều trị chấn thương mắt #Khuyến cáo sử dụng đồ bảo hộ mắt

