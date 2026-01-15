Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu bàn tay hoại tử cho trẻ 8 tháng tuổi bị tai nạn máy tuốt lúa

Nếu trẻ không may gặp tai nạn gây vết thương sâu, chảy máu, dập nát mô hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đưa trẻ đến viện sớm để bảo tồn chi thể.

Thúy Nga

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho một bé trai 8 tháng tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhập viện trong tình trạng hoại tử bàn tay trái do tai nạn liên quan đến máy tuốt lúa.

Theo thông tin từ gia đình, trong lúc người thân bế trẻ chơi gần khu vực đang sửa chữa máy tuốt lúa, do sơ suất bàn tay trái của trẻ bị cuốn vào máy, gây vết thương sâu vùng mu bàn tay trái.

Sau tai nạn, trẻ được gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương để sơ cứu và được chỉ định lên tuyến trên điều trị, tuy nhiên, gia đình chưa đưa trẻ đi viện ngay mà tiếp tục theo dõi tại nhà. Khi vết thương ngày càng sưng nề, chảy dịch và chuyển màu sẫm bất thường, trẻ mới được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện tổn thương đã xuất hiện dấu hiệu hoại tử và lập tức chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

may-tuot-lua.png
Bàn tay trẻ tại thời điểm nhập viện và sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Tại thời điểm nhập Khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương, qua thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ xác định bàn tay trái của trẻ đã bị viêm xương, hoại tử vùng xương bàn và các ngón 2, 3, cần can thiệp ngoại khoa sớm.

Sau khi hội chẩn, ThS.BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng Khoa Chỉnh hình và ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt lọc hoại tử, xương viêm chết, bảo tồn tối đa phần tổ chức lành cho trẻ.

may-tuot-lua-1.png
Trẻ được các bác sĩ phẫu thuật ngay sau khi nhập viện - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được chăm sóc tích cực: giảm đau, bù dịch, vệ sinh vết thương hằng ngày và băng bằng gạc tiên tiến, góp phần kiểm soát tình trạng viêm hoại tử xương bàn tay. Trong quá trình điều trị, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng cũng chú trọng hướng dẫn dinh dưỡng nhằm tăng cường thể trạng giúp bé hồi phục tốt hơn.

Nhờ can thiệp kịp thời và chăm sóc chuyên khoa, bàn tay của trẻ đã ổn định, phục hồi tốt và trẻ đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

may-tuot-lua-2.png
Hình ảnh bàn tay trẻ sau hơn ba tuần điều trị - Ảnh BVCC

Thời gian qua, Đơn vị Bỏng đã tiếp nhận nhiều trẻ bị bỏng và chấn thương do tai nạn nhưng chưa được xử trí kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng nặng và trì hoãn thời điểm điều trị tối ưu.

Từ thực tế trên, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần tăng cường giám sát trẻ, đặc biệt khi ở gần máy móc, thiết bị đang hoạt động hoặc khu vực lao động trong gia đình; không để trẻ tiếp xúc với máy đang vận hành, kể cả khi được bế trên tay.

Nếu trẻ không may gặp tai nạn gây vết thương sâu, chảy máu, dập nát mô hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để đánh giá và xử trí kịp thời. Việc đưa trẻ đến bệnh viện sớm đóng vai trò quyết định trong việc bảo tồn chi thể, giảm thiểu biến chứng và đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

