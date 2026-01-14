6 ca đa chấn thương do pháo nổ ngay trong tuần đầu tiên năm 2026

Cả trẻ em và người lớn đều nguy kịch

Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ – CP về quản lý, sử dụng pháo, trong đó nghiêm cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ dưới mọi hình thức, tuy nhiên trong những ngày gần đây đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, cho thấy nguy cơ loại tai nạn đặc biệt nguy hiểm này đang có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Trong ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi (15 tuổi, ở Thái Nguyên) trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ. Khi nhập viện, bệnh nhân bị dập nát cẳng bàn tay 2 bên, bỏng vùng mặt và cẳng chân, thành trước ngực, đe dọa tính mạng và sẽ để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương đánh giá tổn thương, kích hoạt quy trình cấp cứu đa chuyên khoa, huy động các kíp hồi sức, chấn thương chỉnh hình, bỏng và mắt để xử trí đồng thời.

Công tác hồi sức, kiểm soát đau, phòng ngừa nhiễm trùng và bảo tồn tối đa chức năng được triển khai khẩn cấp trong cuộc chạy đua giành giật sự sống cho người bệnh.

Bệnh nhân 15 tuổi ở Thái Nguyên trong tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ - Ảnh BVCC

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.H.T (31 tuổi, Hưng Yên) được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng đa chấn thương phức tạp: vết thương sọ não hở, máu tụ màng cứng, chấn thương hàm mặt nặng với gãy xương hàm, gò má, gãy mũi, đồng thời tổn thương cả hai mắt.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đồng thời 3 kíp phẫu thuật chuyên sâu gồm sọ não, hàm mặt và mắt để xử trí khẩn cấp.

Bệnh nhân N.H.T (31 tuổi – Hưng Yên) tại phòng Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Ảnh BVCC

PGS.TS Lưu Quang Thùy – Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Tai nạn do pháo nổ thường gây tổn thương rất nặng và diễn biến nhanh. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, suy hô hấp, mất máu nhiều, bắt buộc phải hồi sức và gây mê cấp cứu ngay.

Việc phẫu thuật không chỉ nhằm cứu sống người bệnh mà còn là cuộc chạy đua để hạn chế di chứng. Thực tế, dù được cứu sống, không ít trường hợp vẫn phải mang di chứng suốt đời”.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.V.P (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương – vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Nguyễn Hồng Hà – Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ cùng ê-kíp trực cấp cứu đã nhanh chóng phẫu thuật kết hợp xương, tạo hình xử lý vết thương hàm mặt để bảo tồn chức năng và phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Nhờ được chuyển đến và xử trí cấp cứu kịp thời, sau thời gian phẫu thuật và điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe tinh thần dần ổn định.

Bệnh nhân T.V.P (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương – vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt

Bệnh nhân T.V.P (61 tuổi, Hưng Yên) nhập viện trong tình trạng chấn thương – vết thương hàm mặt phức tạp, chấn thương mắt, bỏng toàn bộ da vùng cổ mặt - Ảnh BVCC

Tự chế pháo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

TS.BS Nguyễn Hoàng Quân – Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Hiện nay trên mạng xã hội vẫn lan truyền nhiều nội dung hướng dẫn tự chế pháo với vật liệu dễ mua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Thực tế ghi nhận, số ca tai nạn pháo nổ có xu hướng gia tăng rõ rệt vào thời điểm giáp Tết.

Riêng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận gần chục trường hợp cấp cứu do pháo nổ, có những ngày tiếp nhận nhiều ca trong cùng một đêm”.

Bệnh nhân 15 tuổi bị biến dạng khuôn mặt, tổn thương nghiêm trọng do tai nạn pháo nổ - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, thực tế tiếp nhận cấp cứu, có trường hợp bệnh nhân hoặc người nhà khai báo không trung thực nguyên nhân tai nạn, cho rằng do nổ bình gas mini.

Tuy nhiên, qua thăm khám và đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận định tổn thương không tương xứng với tai nạn sinh hoạt thông thường, vết thương còn vương nhiều bụi và dị vật đặc trưng của pháo nổ.

Các chuyên gia cho rằng, việc che giấu nguyên nhân xuất phát từ tâm lý lo ngại vi phạm pháp luật, song điều này có thể ảnh hưởng đến công tác chẩn đoán, xử trí và thống kê dịch tễ tai nạn.