Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cửa hàng rao bán cổ vật Trung cổ giá rẻ bèo gây sửng sốt

Kho tri thức

Cửa hàng rao bán cổ vật Trung cổ giá rẻ bèo gây sửng sốt

Một cửa hàng đồ cũ ở British Columbia, Canada đã được tặng 13 món đồ được cho là cổ vật thời thời Trung cổ. Sau đó, cửa hàng rao bán mỗi thứ 30 USD.

Tâm Anh (theo ATI)
Vào mùa Xuân năm 2024, Thrifty Boutique - cửa hàng đồ cũ ở British Columbia, Canada đã được một người giấu tên quyên tặng 11 chiếc nhẫn và 2 huy chương. Sau đó, chúng được bày bán với mức giá 30 USD mỗi món đồ. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Vào mùa Xuân năm 2024, Thrifty Boutique - cửa hàng đồ cũ ở British Columbia, Canada đã được một người giấu tên quyên tặng 11 chiếc nhẫn và 2 huy chương. Sau đó, chúng được bày bán với mức giá 30 USD mỗi món đồ. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Đến một ngày, một người đam mê khảo cổ tình cờ ghé vào Thrifty Boutique và nói với các nhân viên rằng, một số món đồ có khả năng là cổ vật hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tuổi. Ảnh: Museum of Archaeology &amp; Ethnology/SFU.
Đến một ngày, một người đam mê khảo cổ tình cờ ghé vào Thrifty Boutique và nói với các nhân viên rằng, một số món đồ có khả năng là cổ vật hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tuổi. Ảnh: Museum of Archaeology & Ethnology/SFU.
Vào thời điểm đó, 13 món đồ trên đều chưa được bán. Sau khi nghe người người đam mê khảo cổ trên nói vậy, nhân viên cửa hàng đã đưa chúng ra khỏi kệ bày bán và liên hệ với các chuyên gia tại Đại học Simon Fraser (SFU) để kiểm tra. Ảnh: SFU.
Vào thời điểm đó, 13 món đồ trên đều chưa được bán. Sau khi nghe người người đam mê khảo cổ trên nói vậy, nhân viên cửa hàng đã đưa chúng ra khỏi kệ bày bán và liên hệ với các chuyên gia tại Đại học Simon Fraser (SFU) để kiểm tra. Ảnh: SFU.
Hiện các hiện vật đang được Bảo tàng Khảo cổ học &amp; Dân tộc học tại Đại học Simon Fraser quản lý. Tại đó, chúng sẽ được phân tích, kiểm tra để xác định niên đại và nguồn gốc. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Hiện các hiện vật đang được Bảo tàng Khảo cổ học & Dân tộc học tại Đại học Simon Fraser quản lý. Tại đó, chúng sẽ được phân tích, kiểm tra để xác định niên đại và nguồn gốc. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Phó giáo sư khảo cổ học Sabrina Higgins tại SFU đã đưa ra đánh giá ban đầu về 13 món đồ trên có thể có niên đại vào thế kỷ 4 hoặc 5. Niên đại chính xác sẽ được làm sáng tỏ khi những hiện vật được phân tích tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Phó giáo sư khảo cổ học Sabrina Higgins tại SFU đã đưa ra đánh giá ban đầu về 13 món đồ trên có thể có niên đại vào thế kỷ 4 hoặc 5. Niên đại chính xác sẽ được làm sáng tỏ khi những hiện vật được phân tích tỉ mỉ, kỹ lưỡng hơn. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Theo Phó giáo sư khảo cổ học Higgins, các sinh viên của SFU sẽ tham gia vào quá trình xác định niên đại của 13 món đồ. Dự kiến, quá trình này sẽ mất ít nhất một học kỳ, thậm chí có thể lâu hơn để xác định niên đại và nguồn gốc chính xác của chúng. Ảnh: Museum of Archaeology &amp; Ethnology/Sam Smith/SFU.
Theo Phó giáo sư khảo cổ học Higgins, các sinh viên của SFU sẽ tham gia vào quá trình xác định niên đại của 13 món đồ. Dự kiến, quá trình này sẽ mất ít nhất một học kỳ, thậm chí có thể lâu hơn để xác định niên đại và nguồn gốc chính xác của chúng. Ảnh: Museum of Archaeology & Ethnology/Sam Smith/SFU.
Phó giáo sư khảo cổ học Higgins nhận định những món đồ trên có thể có niên đại vào thời Trung cổ, không lâu sau khi đế chế La Mã sụp đổ. Về nguồn gốc, chúng có thể đến từ một địa điểm từng thuộc lãnh thổ của người La Mã. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Phó giáo sư khảo cổ học Higgins nhận định những món đồ trên có thể có niên đại vào thời Trung cổ, không lâu sau khi đế chế La Mã sụp đổ. Về nguồn gốc, chúng có thể đến từ một địa điểm từng thuộc lãnh thổ của người La Mã. Ảnh: Sam Smith/SFU.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo ATI)
#niên đại cổ vật #nguồn gốc cổ vật #hiện vật #cổ vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT