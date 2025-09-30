Cửa hàng rao bán cổ vật Trung cổ giá rẻ bèo gây sửng sốt

Một cửa hàng đồ cũ ở British Columbia, Canada đã được tặng 13 món đồ được cho là cổ vật thời thời Trung cổ. Sau đó, cửa hàng rao bán mỗi thứ 30 USD.