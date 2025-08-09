Hà Nội

Bộ đôi nhà Xiaomi gây sốt dù không tiếng Việt, thiếu Google

Số hóa

Bộ đôi nhà Xiaomi gây sốt dù không tiếng Việt, thiếu Google


Bộ đôi REDMI Turbo 4 và Turbo 4 Pro đang cháy hàng tại Việt Nam, bất chấp thiếu tiếng Việt, không Google và nhiều rào cản phần mềm từ HyperOS nội địa.

Thiên Trang (TH)
REDMI Turbo 4 và Turbo 4 Pro khiến dân công nghệ ngạc nhiên khi vẫn “cháy hàng” dù không hỗ trợ tiếng Việt hay Google.
Sức hút lớn nhất đến từ thiết kế sang như flagship với khung vuông cứng cáp, mặt lưng bắt mắt. (Ảnh: Webuy)
Bộ đôi này sở hữu cấu hình khủng với chip Dimensity 8400 Ultra và Snapdragon 8s Gen 3.(Ảnh: Webuy)
Màn hình AMOLED 1.5K, tần số quét 120Hz cùng pin khủng và sạc nhanh 90W càng khiến người dùng khó cưỡng.(Ảnh: Webuy)
Dù chậm thông báo và gây khó trong cài ứng dụng ngân hàng, cộng đồng Mi fan vẫn hỗ trợ rất mạnh.
Giá bán chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng giúp Turbo 4 vượt xa đối thủ cùng phân khúc về hiệu năng.
Tâm lý “ngon - bổ - rẻ” và yêu cầu cao về phần cứng khiến người dùng chấp nhận sống chung với HyperOS. (Ảnh: innoQ)
Trong phân khúc tầm trung, bộ đôi này đang là lựa chọn hàng đầu của game thủ và người yêu công nghệ.(Ảnh: innoQ)
#Redmi Turbo 4 #Turbo 4 Pro #Xiaomi #điện thoại giá rẻ #hiệu năng cao #HyperOS

