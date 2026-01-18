Phòng biến chứng nguy hiểm của các bệnh nội tiết

Hệ nội tiết kiểm soát nhiều chức năng quan trọng, nhưng rối loạn có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện.

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, hệ thống nội tiết được xem như “nhạc trưởng” của cơ thể, bao gồm một mạng lưới các tuyến sản xuất và giải phóng hormone, giúp kiểm soát nhiều chức năng quan trọng, đặc biệt là khả năng chuyển hóa năng lượng giúp các tế bào và cơ quan vận hành. Hoạt động của hệ thống này ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển, trao đổi chất, chức năng tình dục và tâm trạng của cơ thể.

Hệ Nội tiết là hệ thống các tuyến và cơ quan sản xuất hormone, bao gồm: Tuyến giáp, tuyến tụy (liên quan đến insulin và điều hòa đường huyết), tuyến thượng thận, tuyến yên, tuyến cận giáp, buồng trứng (ở nữ) hoặc tinh hoàn (ở nam).

Việc điều trị các rối loạn tuyến nội tiết rất phức tạp phải do các bác sĩ chuyên khoa nội tiết chỉ định và có sự theo dõi đặc biệt. Ảnh SKĐS

Khi hormone bị rối loạn, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau, ảnh hưởng toàn thân và đôi khi không rõ ràng, khiến việc phát hiện bệnh gặp khó khăn nếu không được thăm khám chuyên khoa.

Các bệnh nội tiết nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch, thần kinh, thận, mắt và thậm chí đe dọa tính mạng. Dưới đây là những biến chứng quan trọng theo từng nhóm bệnh nội tiết thường gặp:

Đái tháo đường là bệnh nội tiết phổ biến với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Biến chứng cấp tính gồm hạ đường huyết nặng, nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu, có thể dẫn đến hôn mê, tử vong nếu không xử trí kịp thời. Về lâu dài, bệnh gây tổn thương tim mạch (nhồi máu cơ tim, đột quỵ), suy thận mạn, mù lòa do bệnh võng mạc, tổn thương thần kinh và nhiễm trùng tái diễn.

Bệnh nội tiết có thể phát hiện qua siêu âm, khám tổng quát. Ảnh tamanhhospital.vn

Các bệnh tuyến giáp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Cường giáp có thể gây cơn bão giáp với sốt cao, loạn nhịp tim, suy tim và tử vong. Trong khi đó, suy giáp kéo dài làm suy giảm trí nhớ, trầm cảm, rối loạn chuyển hóa, suy tim, rối loạn sinh sản; trẻ em có nguy cơ chậm phát triển trí tuệ.

Bệnh tuyến thượng thận như hội chứng Cushing gây tăng huyết áp, loãng xương, đái tháo đường, nhiễm trùng nặng. Đặc biệt, suy thượng thận cấp là tình trạng cấp cứu với biểu hiện tụt huyết áp, rối loạn điện giải, có thể dẫn đến sốc và tử vong.

Rối loạn tuyến yên và hormone sinh dục có thể gây mù lòa do chèn ép thần kinh thị, vô sinh, loãng xương sớm, béo phì và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý như trầm cảm, rối loạn lo âu.

Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, người dân nên chủ động khám Nội tiết khi có các dấu hiệu nghi ngờ hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khám bệnh nội tiết giúp chẩn đoán và quản lý hiệu quả các bệnh lý thường gặp như: Đái tháo đường và rối loạn đường huyết, các bệnh lý tuyến giáp, bệnh lý tuyến thượng thận, tuyến yên, rối loạn nội tiết sinh sản, béo phì, rối loạn chuyển hóa: loãng xương, rối loạn mỡ máu, gút…