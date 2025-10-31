Củ dong riềng có tác dụng gì với sức khỏe?

Củ dong riềng giúp giảm cân, hỗ trợ tim mạch, điều trị tiêu chảy, phù hợp người tiểu đường, nâng cao đề kháng và tốt cho não bộ.

Củ dong có tên khoa học Maranta Arundinacea, dạng rễ của một loài cây được trồng khá phổ biến ở nước ta. Củ dong có thành phần dinh dưỡng cao đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Củ dong cũng tương tự như các thực phẩm thuộc nhóm ngũ cốc, có thể được sử dụng thay thế cho lúa gạo hoặc trở thành nguyên liệu để sản xuất miến. Củ dong được thu hoạch từ tháng 10 - tháng 12 hàng năm.

Theo Đông y thì củ dong có vị nhạt, hơi ngọt, tính mát nên thích hợp để an thần, thanh nhiệt, giáng áp và lợi thấp.

Thành phần dinh dưỡng trong 120 gam củ dong tươi bao gồm: Calo: 78, carbohydrate 16 gam, chất xơ 2 gam, protein 5 gam, vitamin B9 102% giá trị hàng ngày, photpho 17%, sắt 15%, Kali 11%...

Củ dong có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Ảnh minh hoạ/Internet

Hỗ trợ giảm cân

Bột củ dong bao gồm bột củ dong riềng có chứa khoảng 32% thành phần kháng tinh bột, loại tinh bột mà cơ thể không thể tiêu hoá hoặc hấp thu được. Khi trộn lẫn hỗn hợp bột với nước sẽ tạo thành dung dịch có tính chất dạng như gel nhớt đồng thời hoạt động tương tự như chất xơ hoà tan ở trong ruột.

Những thực phẩm có hàm lượng chất xơ và kháng tinh bột có thể sẽ làm chậm tốc độ tiêu hoá của cơ thể, khi đó mang lại cảm giác no lâu sau khi ăn. Từ đó giúp điều chỉnh được cảm giác thèm ăn và đặc biệt khi sử dụng bột củ dong pha nước có thể hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Chống tiêu chảy

Củ dong riềng có thể làm giảm tần suất bị tiêu chảy ở bệnh nhân mắc hội chứng ruột kích thích. Củ dong riềng còn giàu chất xơ, có lợi trong việc điều trị táo bón.

Tinh bột trong củ dong riềng hỗ trợ quá trình lên men của vi khuẩn đường ruột, giúp thức ăn được tiêu hóa tốt hơn và giảm đau bụng về lâu dài.

Củ dong được đánh giá là thực phẩm giàu protein. Ảnh minh họa/Internet

Phù hợp với chế độ ăn không chứa gluten

Củ dong trong tự nhiên không có chứa thành phần hợp chất gluten. Bột được sản xuất từ loại củ này có thể được sử dụng để thay thế cho bột mì. Vì vậy những người không hấp thu được thành phần gluten hoặc gặp tình trạng bệnh lý celiac có thể sử dụng bột của loại củ này để thay thế.

Bệnh celiac được mô tả như một tình trạng rối loạn đường tiêu hoá phổ biến được gây ra bởi nguyên nhân gluten sẽ gây viêm ruột non ở những người mắc bệnh. Do vậy, những người đã mắc phải tình trạng này cần phải tránh hoàn toàn việc hấp thu các loại protein có dạng gluten. Thành phần gluten có chứa nhiều trong các sản phẩm ngũ cốc như lúa mạch, lúa mì hoặc lúa mạch đen

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali, foliate giúp tăng cường sức khỏe tim, làm giảm nồng độ homocysteine trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch máu ngoại biên. Hàm lượng magiê cũng góp phần thư giãn các mạch máu và cải thiện lưu lượng máu.

Cân bằng huyết áp

Củ dong có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Hàm lượng kali cao trong củ dong giúp các mạch máu thư giãn và do đó, duy trì huyết áp cân bằng.

Cải thiện chức năng nhận thức, giấc ngủ

Củ dong hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của não. Hàm lượng sắt trong củ dong giúp cải thiện việc sản xuất huyết sắc tố, từ đó cải thiện lưu lượng máu và chức năng nhận thức, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và mất trí nhớ, làm giảm chứng mất ngủ.

Tăng cường miễn dịch

Bột củ dong có thể cải thiện hệ miễn dịch. Lượng kali, sắt và vitamin B dồi dào trong bột giúp cải thiện khả năng miễn dịch bằng cách kích thích các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể tránh khỏi mọi vi khuẩn và độc tố.

Phù hợp cho chế độ ăn kiêng của người bị tiểu đường

Bột củ dong là thực phẩm có chỉ số GI thấp (củ dong luộc là 14) nên có lợi cho bệnh nhân tiểu đường cần ngăn ngừa sự gia tăng đột biến lượng đường trong máu sau bữa ăn. Hơn nữa, nồng độ kali của củ dong cũng góp phần kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Thêm vào đó, củ dong riềng còn giàu chất xơ, giúp ngăn ngừa thói quen ăn nhiều thức ăn giàu mỡ và đường, những yếu tố có hại cho bệnh tiểu đường.

Lưu ý khi ăn củ dong

Rửa sạch và luộc hoặc nấu chín củ dong để loại bỏ vi khuẩn và các ký sinh trùng. Khi ăn củ dong, bạn nên chế biến chín kỹ và tránh ăn lúc đói, đồng thời không ăn quá nhiều để tránh các vấn đề tiêu hóa. Phụ nữ có thai, người có bệnh lý về gan, thận hoặc u cục nên hạn chế ăn hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.