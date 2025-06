Bụng chướng, cụ bà 94 tuổi nhiễm trùng đường mật nguy kịch

Ngày 16/6, Bệnh viện Bãi Cháy đã thành công can thiệp nội soi tụy mật ngược dòng (ERCP) lấy sỏi lớn ống mật chủ giúp cụ bà 94 tuổi bị nhiễm trùng đường mật nặng.

Kỹ thuật can thiệp nội soi chuyên sâu này giúp cụ bà tránh được ca đại phẫu tiềm ấn nhiều biến chứng, phục hồi nhanh chóng, không đau đớn.

Bệnh nhân N.T.X (94 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) có tiền sử phẫu thuật mở lấy sỏi, bị đau bụng vùng hạ sườn phải, bụng chướng, ăn uống kém, sốt cao, thể trạng suy kiệt điều trị tại trung tâm y tế tuyến huyện không đỡ sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy.

Qua thăm khám xét nghiệm và chụp CT- scanner ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nặng, tắc mật và hình ảnh giãn đường mật trong và ngoài gan do sỏi lớn ống mật chủ.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng đường mật, do sỏi ống mật chủ, tiên lượng nặng, có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, tử vong nếu không can thiệp điều trị kịp thời.

Cụ bà 94 tuổi thoát nguy kịch, sức khỏe hồi phục sau can thiệp ERCP -Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch trên một bệnh nhân cao tuổi, Bệnh viện Bãi Cháy hội chẩn liên chuyên khoa - Cấp cứu, Ngoại tiêu hóa, Điện quang can thiệp và Khoa Nội tiêu hóa thống nhất hướng xử trí tối ưu đối với trường hợp này. Ê-kíp của BSCKI Nguyễn Quảng Đại, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa đã phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành can thiệp nội soi tụy mật ngược dòng (ERCP) để lấy sỏi cho bệnh nhân.

Trong khoảng hơn 30 phút can thiệp, ê-kíp can thiệp thực hiện thủ thuật thành công lấy được nhiều sỏi ống mật chủ cho bệnh nhân, trong đó viên to nhất kích thước lên tới 1,6 x 2.8 cm.

Sau can thiệp bệnh nhân được theo dõi sát chỉ số sinh tồn, điều trị kháng sinh, truyền dịch, dinh dưỡng tĩnh mạch…, bệnh nhân ổn định tình trạng nhiễm trùng cải thiện, thoát nguy cơ tử vong,... Sau 3 ngày, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, hết đau bụng, ăn uống tốt, có thể ngồi dậy vận động nhẹ nhàng.

Hình ảnh sỏi mật trên mày C- Arm và được lấy ra ngoài tá tràng - Ảnh BVCC

Kỹ thuật tiên tiến điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm

BSCKI Nguyễn Quảng Đại – trưởng Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy – Chủ tịch Hội Tiêu hóa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Những trường hợp bệnh nhân bị tắc mật, nhiễm trùng đường mật nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới tình trạng sốc nhiễm trùng nặng đe dọa đến tính mạng. Trước đây, bệnh lý ống mật chủ và ống tụy (hay gặp nhất là sỏi ống mật chủ) đều phải xử trí bằng phẫu thuật ngoại khoa.

Can thiệp ERCP lấy sỏi ống mật chủ tại Bệnh viện Bãi Cháy - Ảnh BVCC

Đặc biệt đối với người bệnh cao tuổi thể trạng kém, kèm bệnh lý nền, đang trong tình trạng sốc, nếu thực hiện phẫu thuật mở truyền thống sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ tử vong cao.

Vì vậy, can thiệp nội soi tụy mật ngược dòng ERCP lấy sỏi ống mật chủ là phương pháp tối ưu, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đây là thủ thuật nhẹ nhàng, ít xâm lấn, giảm đau đớn, thời gian điều trị rút ngắn, bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau can thiệp, ít biến chứng, hạn chế nguy cơ tử vong nhất là đối với người cao tuổi”.

Hiện nay, với xu hướng ứng dụng các thủ thuật, can thiệp ít xâm lấn, can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) dần trở thành phương pháp thay thế cho phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi bởi những ưu điểm vượt trội, an toàn cho người bệnh, như: ít biến chứng, hậu phẫu nhẹ nhàng, không đau đớn, rút ngắn thời gian nằm viện, chi phí điều trị thấp song vẫn đạt được kết quả điều trị như mong muốn.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với những bệnh nhân tuổi cao, suy yếu, nhiều bệnh nền nặng. Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn dùng để đặt stent đường mật điều trị các bệnh lý ung thư đường mật, u tụy chèn ép gây tắc đường mật cấp…