CSGT chới với bám vào yên xe máy người vi phạm trên phố

Hàng chục học sinh dùng xe điện độ chế, tụ tập quay video CSGT tỉnh Đắk Lắk phát hiện, xử lý hàng chục học sinh, thiếu niên sử dụng xe điện độ chế, tụ tập quay video để câu like.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý gần 70 thiếu niên, học sinh sử dụng xe điện độ chế, tập trung tại quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột để biểu diễn, quay video nhằm câu like, gây mất an ninh trật tự.

Nguồn: ANTT Đắk Lắk

Theo PLO, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm thanh thiếu niên lập nhóm kín trên mạng xã hội Facebook với tên “Xe điện độ 47 Đắk Lắk” có hơn 14.000 thành viên tham gia.

Thông qua nhóm kín này, nhiều người liên hệ với nhau để độ chế xe điện, sau đó mua bán, tổ chức chạy biểu diễn, quay video đăng lên mạng xã hội để câu view, câu like.

Lực lượng CSGT đã tạm giữ 64 chiếc xe điện các loại. Trong đó, có 52 xe điện độ chế. Có những xe điện độ chế với chi phí rất cao, cường độ dòng điện rất lớn, vận tốc được độ lên đến hơn 100 km/giờ. Bước đầu, công an làm rõ 68 học sinh, thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi liên quan đến độ chế xe điện. Trong đó, chủ yếu là học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các huyện Krông Nô, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, nhiều xe điện được độ chế lên vận tốc 70-80 km/giờ, thậm chí hơn 100 km/giờ, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, nguồn điện khi độ chế xe điện rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, có thể giật chết người.

Theo Thượng tá Thành, thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn đau lòng liên quan đến xe điện và xe điện độ chế. Vì vậy, các bậc cha mẹ học sinh, ban giám hiệu các trường cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con em, học sinh chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.