Công viên nước Sun World Ha Nam nhận giải thưởng "Leading Edge Award"

Công viên nước Sun World Ha Nam vừa vinh dự được Hiệp hội công viên nước thế giới trao tặng dự án dẫn đầu về thiết kế và sáng tạo chủ đề.

Lễ trao giải World Waterpark Award do Hiệp hội công viên nước thế giới (World Waterpark Association - WWA) tổ chức vừa diễn ra tối 21/10 tại Florida (Mỹ).

Hiệp hội công viên nước thế giới (WWA) là tổ chức uy tín trong ngành công viên nước. Thành lập từ năm 1981, WWA được công nhận là đơn vị tư vấn hàng đầu cho các doanh nghiệp và chủ sở hữu công viên nước trên toàn thế giới. “Leading Edge Award” là giải thưởng thường niên được WWA tổ chức, nhằm tôn vinh các công viên nước có công trình và dịch vụ sáng tạo.

Công viên nước Sun World Ha Nam được trao tặng giải thưởng Leading Edge Award - dự án dẫn đầu về thiết kế và sáng tạo chủ đề.

Theo đại diện WWA, Giải thưởng Leading Edge được trao cho các công viên hoặc cá nhân có sự sáng tạo đột phá trong việc phát triển các chủ đề, hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ mới hoặc khái niệm vận hành mới trong ngành công nghiệp thu hút khách tham quan bằng các trò chơi với nước, mang lại lợi ích cho các thành viên công viên nước, du khách và ngành công nghiệp vui chơi giải trí với nước trên toàn thế giới.

Với công suất thiết kế 6.500 khách mỗi ngày, Sun World Ha Nam là công viên nước mang chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước nổi tiếng của làng Nội Rối ở Hà Nam (Ninh Bình).

Sun World Ha Nam là công viên nước mang chủ đề múa rối nước đầu tiên tại Việt Nam.

Tổng thể thiết kế của công viên nước Sun World Ha Nam giống như một bức tranh văn hóa sống động, mang màu sắc vừa truyền thống vừa hiện đại với âm hưởng chính là tôn vinh nghệ thuật múa rối nước. Công viên được chia thành 7 phân khu, được đặt tên theo các vở rối nước nổi tiếng, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc, thú vị.

Công viên nước Sun World Ha Nam được chia thành 7 phân khu đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế độc đáo, công viên nước Sun World Ha Nam khiến du khách mê mẩn bởi hệ thống trò chơi hiện đại, đạt đẳng cấp quốc tế với 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng, tiêu biểu như: “Lốc xoáy phượng hoàng”, “Vịnh thần sóng”, “Dốc xoáy hội tụ”, “Vòng xoáy tốc độ”, “Khúc cua phượng hoàng”, “Đường trượt sắc màu”, “Sông lười”.... Ấn tượng nhất là trò chơi “Song làn siêu tốc” – làn trượt ống đua song song đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á.

Một điểm cộng lớn của Sun World Ha Nam khiến du khách ưa chuộng là thiên đường ẩm thực phong phú nơi đây với đầy đủ những món ăn từ truyền thống tới đặc sản thời thượng của giới trẻ.

Công viên nước Sun World Ha Nam có 40 đường trượt đa dạng và 14 tổ hợp trò chơi hấp dẫn.

Cùng với Trục Lễ hội và Quảng trường Thời Đại nằm cách đó chỉ khoảng 2km, Công viên nước Sun World Ha Nam thời gian qua đã góp phần kiến tạo nên một trung tâm giải trí đẳng cấp và hấp dẫn hàng đầu miền Bắc vào dịp cuối tuần và lễ Tết.

Nếu Sun World Ha Nam đem đến cho du khách những cảm xúc “bùng nổ” với các trò chơi nước đẳng cấp thì Trục Lễ hội và Quảng trường Thời đại thu hút người dân và du khách với hàng loạt sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật quy mô, đẳng cấp, chợ đêm Vui Fest và đặc biệt là chuỗi pháo hoa, show nhạc nước mãn nhãn vào mỗi cuối tuần.

Việc Sun World Ha Nam vinh dự đón nhận giải thưởng uy tín bậc nhất trong ngành công viên nước thế giới chỉ sau chưa đầy nửa năm vận hành đã minh chứng cho sự sáng tạo trong kiến trúc và sự chỉn chu, nghiêm túc của chủ đầu tư Sun Group khi đầu tư sản phẩm mới cho du lịch Ninh Bình. Giải thưởng này cũng một lần nữa chứng minh định hướng đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch mới gắn với văn hóa sẽ làm nên sức hút khác biệt cho du lịch Ninh Bình.