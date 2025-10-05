Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội

Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ sự xúc động khi Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được xếp vào nhóm các nhà hát nổi tiếng nhất thế giới: “Đây là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới, hội tụ những tiến bộ đặc sắc nhất của thế giới, và là nơi chúng ta được thụ hưởng các chương trình nghệ thuật nổi tiếng trên toàn cầu. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi lan tỏa các giá trị văn hoá của Việt Nam, tài năng của người Việt Nam đến với thế giới. Chúng ta kỳ vọng đây chính là minh chứng cho sự bắt đầu, để có nhiều hơn những công trình văn hoá hiện đại, để thủ đô Hà Nội xứng tầm là thủ đô văn hiến, hiện đại, thủ đô xanh và đẹp”.

Lễ khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định dự án với sự đầu tư của Tập đoàn Sun Group đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng nhất của nền kinh tế, đa dạng hoá các nguồn lực, các hình thức đối tác công tư và hình thức đầu tư tư bằng các nguồn lực xã hội để phục vụ cho lợi ích toàn dân.

“Thánh đường nghệ thuật” tầm cỡ quốc tế

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc. Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được xem là một may mắn của Việt Nam, khi huyền thoại Renzo Piano với 88 tuổi đời và 67 tuổi nghề chọn cống hiến tích lũy tinh hoa cả cuộc đời để thiết kế.

Không thể có mặt tại lễ Khởi công, huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano đã gửi lời nhắn và cảm xúc đặc biệt với công trình mà ông dành rất nhiều tâm huyết: “Dù hôm nay không thể hiện diện cùng các bạn, nhưng trái tim tôi vẫn ở đây. Tôi gửi đến tất cả lời chúc tốt lành và niềm hân hoan trọn vẹn cho ngày đặc biệt này. Tôi yêu dự án này, và tôi tin rằng đây là dự án tôi yêu thương nhất. Bởi dự án này gắn với âm nhạc, mà âm nhạc là đam mê của tôi. Và Nhà hát là một hòn đảo, nơi luôn mang trong mình sự màu nhiệm. Giữa sóng nước, hòn đảo âm nhạc này sẽ diễm lệ hơn và đầy phép màu. Điều tuyệt vời nhất với tôi là được tạo nên một công trình nơi mọi người cùng tìm về, cùng nhau lắng nghe âm nhạc, tận hưởng và sẻ chia niềm hạnh phúc”.

Với diện tích tổng các mặt sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công. Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn…, mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm “vô tiền khoáng hậu”, lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng học trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles…. Đây cũng sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.

Nâng tầm vị thế thủ đô trong kỷ nguyên mới

Không chỉ là vùng đất thiêng của lịch sử, là trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của đất nước, Hà Nội còn là cái nôi của nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, là trung tâm văn hoá tinh thần của quốc gia. Bên cạnh việc gìn giữ các giá trị văn hoá lâu đời của vùng đất kinh kỳ, việc đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa mới như nhà hát tầm cỡ cùng các bảo tàng, sân khấu quốc gia, và loạt dự án trọng điểm như cải tạo, xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch... được xem là những dấu mốc quan trọng để Hà Nội thay đổi diện mạo, “trở thành Thủ đô Xã hội chủ nghĩa hình mẫu, phát triển trên 5 trụ cột, với văn hóa và con người được đặt ở vị trí đầu tiên”, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 9/8/2024.

Nhà hát Opera Hà Nội với mái vòm lấy cảm hứng từ sóng nước Hồ Tây mềm mại

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, văn hóa và di sản được xác định là một trong năm trụ cột phát triển quan trọng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng có ý nghĩa hết sức to lớn: khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn, hội nhập và phát triển bền vững.

“Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn vốn xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới, bởi hầu hết các nhà hát lớn đều được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ. Việc Tập đoàn Sun Group - một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tiên phong đầu tư, đã thể hiện mong muốn kiến tạo một tổ hợp công trình văn hóa tiêu biểu, kiến trúc hiện đại, mới mẻ, mang tầm quốc tế, thể hiện khát vọng vươn lên” - ông Dương Đức Tuấn khẳng định.

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, huyền thoại kiến trúc người Ý Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Ông đã mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây mềm mại, và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Với sự đầu tư không gian theo triết lý xanh và tôn vinh các giá trị văn hoá, lịch sử của thủ đô, quần thể dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến nghệ thuật quốc tế, một công viên văn hóa giải trí tầm vóc thế giới, đem tới cho người dân thủ đô một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn và một công trình biểu tượng mà du khách thế giới phải tìm đến, như cách mà họ mong được tận mắt thấy nhà hát Con Sò của nước Úc.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Chia sẻ về dự án, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group khẳng định đây là sứ mệnh - là vinh dự đặc biệt với Sun Group, là tấm lòng tri ân của những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, để kiến tạo một biểu tượng văn hoá cho thủ đô và đất nước. “Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước - kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Đây là thời đại mà con người được đặt ở vị trí trung tâm, nơi mỗi người dân đều có quyền được thụ hưởng các giá trị phát triển và giá trị văn học bác học. Việc xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội chính là bước đi thể hiện khát vọng đưa Việt Nam tự tin, tự cường, nhịp bước cùng thế giới”, ông Đặng Minh Trường chia sẻ tại sự kiện.

Đồng hành cùng Sun Group để kiến tạo quần thể dự án vô cùng thách thức này, tại Lễ khởi công, ngân hàng Vietcombank đã trao Thư chấp thuận cấp tín dụng thực hiện đầu tư dự án. Hơn một đối tác tài chính đơn thuần, sự hỗ trợ của Vietcombank thể hiện một niềm tin và sự sẵn sàng cống hiến vào một dự án mang tính biểu tượng của thủ đô Hà Nội.

Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.