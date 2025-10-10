Sun PhuQuoc Airways mở bán vé từ 15/10, tặng kèm vé chơi Sun World và WOW Pass

Mạng bay chiến lược kết nối các trung tâm du lịch và kinh tế lớn

Trong đợt mở bán đầu tiên, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác các chuyến bay thương mại từ ngày 1/11/2025 đến 28/3/2026, với mạng bay bao phủ các trung tâm du lịch – kinh tế quan trọng của cả nước.

Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khách thác các đường bay từ Phú Quốc đến TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến hết năm 2025, Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác các đường bay từ Phú Quốc đến TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng; cùng với đó là các chặng Hà Nội – TP HCM và TP HCM – Đà Nẵng. Đây là trục bay chiến lược, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách, vừa tạo điều kiện để du khách từ các trung tâm lớn dễ dàng tiếp cận đảo ngọc Phú Quốc – điểm đến được Travel + Leisure vinh danh là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới.

Từ đầu năm 2026, hãng tiếp tục mở rộng mạng bay với các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng và Cam Ranh – Phú Quốc, giúp gia tăng sự kết nối giữa các “thủ phủ du lịch” miền Trung và đảo ngọc. Các đường bay không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong mùa du lịch cuối năm và Tết Nguyên đán, mà còn mở ra những hành trình kết nối trực tiếp, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước.

Tung loạt ưu đãi “siêu hời”

Trong giai đoạn mở bán vé từ 15/10 đến 15/12/2025, hành khách đặt vé bay Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng ngay vé vui chơi Sun World và WOW Pass trị giá lên tới 1 triệu đồng. “Cất cánh trọn niềm vui” là ưu đãi khai trương lớn nhất của Sun PhuQuoc Airways, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày khai thác đầu tiên 1/11/2025 đến 28/3/2026. Điều đó đồng nghĩa, chỉ cần một tấm vé bay cùng Sun PhuQuoc Airways, hành khách sẽ được tặng kèm vé vui chơi trọn vẹn tại hệ thống Sun World trên toàn quốc, cùng vé WOW Pass mang tới đặc quyền sử dụng lối đi ưu tiên để lên hoặc xuống cáp treo nhanh chóng, hoặc tham gia các trò chơi thuận tiện mà không phải xếp hàng chờ đợi.

Sun PhuQuoc Airways còn mang đến cơ hội “săn vé vàng” mỗi Chủ nhật. Chỉ cần nhập mã “HISUN” vào Chủ nhật hàng tuần trong giai đoạn từ 15/10 đến hết 15/12/2025, hành khách sẽ được ưu đãi thêm 10% giá vé cơ bản trên mọi đường bay và hạng vé, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 1/11/2025 đến 28/3/2026. Với “Sunday Săn Deal”, mỗi cuối tuần trở thành cơ hội để lên kế hoạch cho hành trình bay – nghỉ dưỡng liền mạch, đầy tiện ích và hấp dẫn.

Tối ưu chi phí du lịch trong hệ sinh thái liền mạch “bay – nghỉ – chơi”

Hành khách của SPA được tích hợp những đặc quyền ưu đãi riêng biệt từ bay, lưu trú, ẩm thực, đến các trải nghiệm giải trí đẳng cấp trong hệ sinh thái Sun Group. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm trải nghiệm, mà còn giúp tối ưu chi phí du lịch tổng thể.

Show “Symphony of the Sea” mùa 2 sẽ trở lại vào tháng 11 tới tại Thị trấn Hoàng Hôn

Tại Phú Quốc, hành khách không chỉ hạ cánh xuống hòn đảo được Travel & Leisure bình chọn là đẹp thứ hai thế giới, mà còn bước ngay vào một “thiên đường nghỉ dưỡng – giải trí – văn hoá” với Sun Paradise Land. Đó là hệ thống các khu nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton,...; Tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới nối tới đảo Hòn Thơm để trải nghiệm thế giới giải trí Sun World Hon Thom; Các công trình biểu tượng như Cầu Hôn, cùng hàng loạt khu vui chơi, ẩm thực, mua sắm, show diễn đẳng cấp và tới đây vào tháng 12 sẽ khánh thành Bệnh viện Mặt Trời, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến toàn diện cho mọi nhu cầu. Tháng 11 này, hệ sinh thái tiếp tục bùng nổ với show “Symphony of the Sea – Bản giao hưởng đại dương mùa 2” tại Thị trấn Hoàng Hôn, chuỗi lễ hội; đồng thời chào đón sự ra mắt của Khu phố thương mại – nghệ thuật – phong cách sống La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton và Rixos Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Rixos tại Đông Nam Á, với mô hình “All-Inclusive, All-Exclusive” (kỳ nghỉ trọn gói – kỳ nghỉ độc quyền).

Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng

Còn tại Đà Nẵng, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một hệ sinh thái mang những nét đặc trưng hoàn toàn khác. Đó sẽ là chuỗi khu nghỉ dưỡng đẳng cấp với InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; Novotel Danang Premier Han River Hotel; Mercure Danang French Village Bana Hills,... Không chỉ vậy, Sun Group còn đồng hành để biến DIFF – Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – thành sự kiện kéo dài hàng tháng, đưa Đà Nẵng trở thành “Thành phố sự kiện – lễ hội hàng đầu châu Á”. Và chắc chắn không thể thiếu Sun World Ba Na Hills – “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á” nhiều năm liền được World Travel Awards vinh danh, nơi có Cầu Vàng từng tạo nên cơn sốt toàn cầu và đưa tên tuổi Đà Nẵng vươn xa. Đến với Sun World Ba Na Hills dịp cuối năm nay, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian diệu kỳ như miền cổ tích với Lễ hội Mùa đông, Lễ hội Giáng sinh và chào đón năm mới. Ngoài trải nghiệm các lễ hội, du khách còn tha hồ được check in Cầu Vàng và những công trình biểu tượng tại Bà Nà hoặc thỏa sức vui chơi, khám phá thế giới trò chơi đầy màu sắc bên trong Fantasy Park. Khi màn đêm buông xuống trên đỉnh Bà Nà, du khách có thể ghé qua không gian Beer Plaza để đến với “bữa tiệc nghệ thuật” đúng nghĩa mang tên “After Glow” (Dư Âm) – show diễn cabaret cuốn hút kịch tính và đầy mê hoặc.

Với những ưu đãi khai trương, mỗi tấm vé Sun PhuQuoc Airways không chỉ là hành trình bay, mà còn là tấm chìa khóa mở ra kỳ nghỉ trọn vẹn, với đủ đầy những trải nghiệm lý thú, ở những điểm đến nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.