Công ty xây dựng Tín Lộc được chỉ định thầu: Năng lực thật và tỷ lệ tiết kiệm?

Công ty TNHH TM và XD Tín Lộc được chỉ định thực hiện gói thầu sửa chữa Trạm kiểm lâm tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Doanh nghiệp này có lịch sử trúng 29/38 gói thầu đã tham gia, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình còn khiêm tốn, dấy lên câu hỏi về hiệu quả nguồn vốn.

Ngày 15/9/2025, ông Ngô Thanh Trung, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã ký Quyết định số 50/QĐ-CCKL-KV3 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Xây lắp, thuộc dự án sửa chữa Trạm kiểm lâm rừng ngập mặn Long Sơn (Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu – Phú Mỹ).

Nguồn MSC

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tín Lộc (MST: 3500702757 ), do ông Nguyễn Văn Ngọc làm giám đốc. Giá trúng thầu là 1.095.192.180 đồng, thực hiện trong 90 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Trước đó, tại Quyết định số 33/QĐ-CCKL-KV3 ngày 13/8/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), gói thầu này có giá trị là 1.177.626.000 đồng và được lựa chọn nhà thầu theo hình thức "Chỉ định thầu thông thường". Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu đã giảm khoảng 82 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7%.

Điều đáng chú ý, đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu (HSYC) và báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (HSĐX) cho gói thầu này là Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đông Hưng. Đây cũng là một cái tên quen thuộc trong lịch sử hoạt động đấu thầu của Công ty Tín Lộc.

Hồ sơ đấu thầu ấn tượng của Xây dựng Tín Lộc

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tín Lộc được thành lập từ tháng 6/2005, có địa chỉ trụ sở tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Theo dữ liệu thống kê, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 38 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 2 gói và 7 gói chưa có kết quả, huỷ thầu. Tỷ lệ trúng thầu so với số gói đã có kết quả là rất cao (29/31), cho thấy một năng lực cạnh tranh đáng kể.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập của Tín Lộc là hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, một chỉ số đáng quan tâm là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt 99,08%. Điều này có nghĩa là, tính trung bình trên các gói thầu đã công bố giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt dưới 1%. Tỷ lệ tiết kiệm 7% ở gói thầu vừa trúng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dường như là một con số khá tích cực và khác biệt so với bức tranh chung.

Năm 2025 và những gói thầu được "chọn mặt gửi vàng"

Tính riêng trong năm 2025, Công ty Tín Lộc đã ghi nhận 3 gói thầu trúng. Ngoài gói thầu Xây lắp công trình trị giá hơn 1 tỷ đồng vừa được đề cập, doanh nghiệp này còn được lựa chọn cho 2 gói thầu khác:

Gói thầu "Xây lắp" do Ban quản lý Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu - Phước Bửu mời thầu, trúng ngày 22/05/2025 với giá 786.359.091 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu số 4 "Thi công sửa chữa hạng mục phần mái, hệ thống thoát nước và khu vệ sinh các tầng" do Ban Quản lý dự án lưới điện Đồng Nai mời thầu, trúng ngày 28/04/2025 với giá 1.761.988.161 đồng qua đấu thầu rộng rãi.

Như vậy, trong 3 gói thầu đã trúng từ đầu năm 2025 đến nay, có đến 2 gói được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu. Việc liên tiếp được các chủ đầu tư lựa chọn qua hình thức ít cạnh tranh này đặt ra câu hỏi về năng lực thực sự và lợi thế của Tín Lộc so với các nhà thầu khác trên thị trường.

Mối quan hệ "quen thuộc" với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn

Phân tích sâu hơn về dữ liệu đấu thầu của Công ty Tín Lộc cho thấy một quy luật đáng chú ý về mối quan hệ với một số chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cụ thể.

Nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đông Hưng. Dữ liệu cho thấy Tín Lộc đã tham gia 8 gói thầu do đơn vị này mời thầu hoặc làm tư vấn, trong đó đã trúng 3 gói và 5 gói chưa có kết quả. Việc Đông Hưng vừa là đơn vị tư vấn lập HSYC, vừa đánh giá HSĐX cho gói thầu mà Tín Lộc trúng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu càng làm rõ hơn mối liên hệ này.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuyên Mộc cũng là một chủ đầu tư "thân thiết" của Tín Lộc. Nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 11 gói thầu tại đây, và đã trúng tới 9 gói. Tần suất trúng thầu dày đặc tại một chủ đầu tư cho thấy Tín Lộc dường như có một vị thế vững chắc tại địa bàn này.

Chỉ định thầu và câu chuyện minh bạch, cạnh tranh

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đối với gói thầu xây lắp vừa trúng của Công ty Tín Lộc, với giá trị hơn 1,1 tỷ đồng, việc áp dụng chỉ định thầu căn cứ vào Khoản 4, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, áp dụng cho "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng".

Về mặt quy trình, việc chỉ định thầu là hợp pháp. Tuy nhiên, tinh thần của Luật Đấu thầu là hướng tới một môi trường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu, đặc biệt khi có tỷ lệ tiết kiệm trung bình thấp và mối quan hệ "quen mặt" với chủ đầu tư/đơn vị tư vấn, có thể làm dấy lên những băn khoăn về việc liệu ngân sách nhà nước đã thực sự đạt được hiệu quả tối ưu hay chưa.

Chia sẻ về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu, nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp bách hoặc các gói thầu có giá trị nhỏ để rút ngắn thời gian, thủ tục. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức này cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu việc chỉ định thầu, dù đúng quy trình, diễn ra thường xuyên cho một số ít nhà thầu, điều đó có thể làm giảm tính cạnh tranh, vốn là một trong những mục tiêu cốt lõi của luật."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm trung bình dưới 1% qua nhiều gói thầu là một chỉ số đáng lưu ý, cần được các cơ quan quản lý xem xét. Trong khi đó, việc một nhà thầu thường xuyên trúng thầu tại một số chủ đầu tư nhất định, hay có mối liên hệ mật thiết với một đơn vị tư vấn cụ thể, đặt ra yêu cầu cần tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả kinh tế cao nhất cho nguồn vốn nhà nước. Sự cạnh tranh thực sự chỉ có được khi có nhiều nhà thầu đủ năng lực tham gia và quá trình lựa chọn diễn ra hoàn toàn độc lập, minh bạch."

Rõ ràng, năng lực và kinh nghiệm của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tín Lộc đã được thể hiện qua số lượng lớn các gói thầu trúng. Tuy nhiên, để thị trường đấu thầu thực sự phát triển lành mạnh, việc minh bạch hóa tối đa thông tin, tăng cường cạnh tranh và giám sát chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu vẫn là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo mỗi đồng vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả và công bằng nhất.