Công ty Trần Nguyễn trúng gói thầu hơn 1,2 tỷ đồng, tiết kiệm 3,8 triệu đồng

Được chỉ định thầu thực hiện gói thầu xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng tại phường Chơn Thành (Đồng Nai), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,3%, dấy lên băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong đầu tư công.

Chỉ định thầu "thần tốc" trong tháng 10/2025

Theo thông tin và tài liệu PV Báo Tri thức & Cuộc sống có được, ngày 17/10/2025, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành đã ký Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án "Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Hưng Long (cũ) làm 12 phòng học Trường TH&THCS Lương Thế Vinh". Đây là dự án nhằm mục đích giáo dục, tận dụng cơ sở vật chất cũ để phục vụ nhu cầu học tập tại địa phương.

Ngay sau đó, vào ngày 20/10/2025, ông Ngô Quang Thanh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành đã ký Quyết định số 153/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo Quyết định này, gói thầu số 1 "Thi công xây dựng công trình" có giá gói thầu là 1.205.756.069 đồng. Nguồn vốn thực hiện được xác định từ ngân sách phường năm 2025. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu (quy trình rút gọn hoặc thông thường tùy theo hạn mức luật định tại thời điểm 2025), thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ tháng 10/2025.

Chỉ 02 ngày sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ngày 22/10/2025, Văn phòng HĐND và UBND phường Chơn Thành đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Quyết định số 156/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Cụ thể, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn (gọi tắt là Công ty Trần Nguyễn). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.201.929.000 đồng. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Tiết kiệm 0,3% cho ngân sách

Đối chiếu giữa giá gói thầu được duyệt (1.205.756.069 đồng) và giá trúng thầu (1.201.929.000 đồng), có thể thấy mức giảm giá qua đấu thầu (ở đây là chỉ định thầu) là 3.827.069 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở gói thầu này chỉ đạt khoảng 0,31%.

Đây là một con số rất khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao mục tiêu hiệu quả kinh tế. Dù hình thức chỉ định thầu cho phép rút ngắn quy trình đối với các gói thầu cấp bách hoặc trong hạn mức, nhưng việc thương thảo để đạt được mức giá tốt nhất cho nhà nước vẫn là trách nhiệm của chủ đầu tư.

Năng lực nhà thầu Trần Nguyễn ra sao?

Theo dữ liệu PV tìm hiểu, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại Trần Nguyễn có mã số doanh nghiệp 3801040169, được thành lập từ năm 2012. Địa chỉ giao dịch ghi nhận tại hồ sơ là Ấp 7, Xã Lộc Ninh, Đồng Nai.

Về lịch sử đấu thầu, Công ty Trần Nguyễn đã tham gia khoảng 9 gói thầu, trong đó trúng 8 gói, tỷ lệ trúng thầu rất cao lên tới 88,8%. Ngoài gói thầu tại phường Chơn Thành nói trên, trong tháng 11/2025, doanh nghiệp này cũng được ghi nhận trúng gói thầu "Xây lắp + Thiết bị" tại Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Quan với giá trị hơn 2,5 tỷ đồng. Trước đó, công ty cũng từng trúng gói thầu hơn 7,6 tỷ đồng tại Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bình Long.

Việc liên tiếp trúng thầu các gói xây lắp tại các đơn vị hành chính cấp xã/phường với tư cách độc lập cho thấy Công ty Trần Nguyễn là một cái tên quen thuộc tại địa phương. Tuy nhiên, việc trúng thầu sát giá và quy trình chỉ định thầu nhanh chóng đặt ra nhu cầu cần minh bạch hóa hồ sơ năng lực, máy móc thiết bị nhân sự chủ chốt để đảm bảo chất lượng công trình trường học – nơi ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của học sinh.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu sửa đổi và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình chỉ định thầu phải đảm bảo các điều kiện chặt chẽ về tính chất gói thầu (cấp bách, bí mật quốc gia, hoặc gói thầu quy mô nhỏ theo hạn mức). Dù được phép chỉ định thầu, chủ đầu tư vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá gói thầu phải tiết kiệm tối đa cho ngân sách. Mức tiết kiệm dưới 1% là dấu hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát kỹ khâu thương thảo hợp đồng và dự toán."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nếu chỉ định thầu mà giá trúng thầu gần như không giảm so với giá gói thầu thì chưa thực sự tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Cần xem xét kỹ công tác thẩm định giá và lập dự toán ban đầu."

Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.