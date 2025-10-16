Công ty Hoàng Phúc Thịnh bị xử phạt 90 triệu đồng

Do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Phúc Thịnh (60A Đường TA17, khu phố 1, phường Thới An, TP HCM) vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính nặng.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP HCM xác định Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Phúc Thịnh đã có hành vi sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Một số sản phẩm của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Phúc Thịnh - Ảnh CAND

Theo đó, công ty này bị Sở Y tế TP HCM ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật nhưng không quá 24 tháng; Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm sữa tắm nhãn hiệu Anemones Doby Shower Cream.

Để hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam, doanh nghiệp phải tuân thủ một loạt quy định nghiêm ngặt về cơ sở vật chất, nhân sự, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Các yêu cầu này được quy định nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn của sản phẩm, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cộng đồng.