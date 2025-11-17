Công ty Cầu đường Bến Tre "một mình một ngựa" trúng gói thầu gần 20 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Tham dự gói thầu xây dựng cầu Bình Đông với tư cách là nhà thầu duy nhất Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre đã dễ dàng trúng thầu với giá hơn 18 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 07/11/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Hoàng Vũ đã ký Quyết định số 735/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng cầu Bình Đông trên ĐH.23, huyện Mỏ Cày Nam.

Quyết định số 735/QĐ-BQLGT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Trúng thầu trong thế "một mình một chợ"

Theo Quyết định số 735/QĐ-BQLGT, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre (có địa chỉ tại Phường Sơn Đông, Tỉnh Vĩnh Long). Giá trúng thầu là 18.183.156.974 đồng.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 19.530.980.663 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 1,3 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,9%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày.

Điều đáng chú ý, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 318-BC/2025/CA ngày 03/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An lập, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để trở thành đơn vị trúng thầu.

Gói thầu số 08 sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi qua mạng, tuy nhiên việc chỉ có một nhà thầu tham dự phần nào cho thấy tính cạnh tranh tại gói thầu này chưa cao.

Năng lực nhà thầu Cầu đường Bến Tre ra sao?

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre (Mã số doanh nghiệp: 1300786756) là một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực thi công xây lắp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tại Vĩnh Long.

Tính đến tháng 11/2025, nhà thầu này đã tham gia 99 gói thầu, trong đó trúng 83 gói, trượt 13 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre đã trúng 07 gói thầu lớn nhỏ. Điển hình như:

Gói thầu thi công xây dựng số 1 (San lấp, đường giao thông...) do Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Gia Long mời thầu, giá trúng hơn 35 tỷ đồng (tháng 6/2025).

Gói thầu thi công xây dựng công trình do Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Thạnh Phú mời thầu, giá trúng hơn 20,3 tỷ đồng (tháng 7/2025).

Gói thầu thi công xây dựng số 1 thuộc dự án của Bộ Quốc Phòng, giá trúng hơn 37,8 tỷ đồng (tháng 3/2025).

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp với tổng giá trị lớn trong cùng một năm đặt ra vấn đề về khả năng phân bổ nguồn lực của Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre. Liệu nhà thầu có đảm bảo huy động đủ nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị chuyên dụng để thi công đồng loạt các dự án đúng tiến độ và chất lượng cam kết hay không, là câu hỏi cần được các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tình trạng 'một mình một ngựa' trong đấu thầu, dù đúng quy trình, nhưng nếu diễn ra thường xuyên sẽ làm giảm tính cạnh tranh, hạn chế cơ hội lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với giá hợp lý nhất cho ngân sách."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Khi chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư cần xem xét lại các tiêu chí trong E-HSMT xem có hay không các điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác. Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đăng tải thông tin phải rộng rãi, thông thoáng. Nếu tỷ lệ tiết kiệm thấp và số lượng nhà thầu tham dự ít kéo dài, cơ quan chức năng cần vào cuộc rà soát quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu."

Việc Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Bến Tre liên tiếp trúng thầu, đặc biệt là gói thầu gần 20 tỷ đồng tại Vĩnh Long trong thế độc diễn, đang thu hút sự chú ý của dư luận địa phương. Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về tiến độ thực hiện các dự án của nhà thầu này trong các kỳ tiếp theo.