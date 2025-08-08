Chạy đua nghẹt thở với tử thần cứu bé 3 ngày tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp

Ngày 7/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã diễn ra một cuộc chạy đua nghẹt thở với tử thần để giành giật sự sống cho bé sơ sinh tới từ Lào.

Một em bé sơ sinh chỉ mới 3 ngày tuổi, chào đời tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhưng có cha mẹ là người Việt, đã vượt 500 km để về Nghệ An, mong níu giữ sự sống mong manh cho bé.

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khi trẻ mắc một dị tật tim bẩm sinh vô cùng phức tạp, phụ thuộc ống (hẹp khít van động mạch phổi thiểu sản thất phải).

Dị tật tim bẩm sinh trên siêu âm - Ảnh BVCC

Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tư vấn gia đình đưa bé sang Thái Lan điều trị, nhưng cha mẹ bé đã quyết định trở về quê hương và đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Gần 6h sáng ngày 7/8, ngay khi nhập viện, bé đã rơi vào tình trạng tiên lượng tử vong gần: Nhịp tim 130 lần/phút và chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) tụt sâu dưới 45%. Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp cực kỳ cấp bách, nếu không can thiệp tim kịp thời, tiên lượng sẽ rất xấu.

Cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa lãnh đạo bệnh viện và chuyên khoa Tim mạch, Hồi sức Sơ sinh nhấn mạnh rằng sự sống của bé phụ thuộc hoàn toàn vào ống động mạch. Nếu ống này đóng lại, máu sẽ không thể lưu thông để nuôi cơ thể, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng trẻ.

Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng đi đến quyết định can thiệp cấp cứu mở ống động mạch và nong van phổi.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Để thực hiện thủ thuật đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trên cơ thể một em bé sơ sinh mỏng manh, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại.

Đây là công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao cho phép quan sát chi tiết dòng máu và cấu trúc tim mạch, từ đó thực hiện thao tác can thiệp tim mạch trên trẻ sơ sinh một cách chuẩn xác nhất.

7h30 phút, ca can thiệp tim mạch trên bé sơ sinh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại Bệnh viện được tiến hành. Ngay sau can thiệp tim, kỳ tích đã xảy ra, tình trạng của bé ổn định hơn, nhịp tim tăng lên 140-160 lần/phút, chỉ số SpO2 đã được cải thiện đáng kể, đạt 85%.

Ngay lập tức, bé được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh để tiếp tục được theo dõi sát sao. Hiện tại, em bé đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi sát để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo.

Chăm sóc bệnh nhi sau can thiệp - Ảnh BVCC