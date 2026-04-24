Công dụng kỳ diệu của loài cây mọc dại đầy Việt Nam

Giữa những tầng văn hóa Á Đông cổ xưa, có một loài cây âm thầm góp phần tạo nên tri thức và ký ức của nhân loại - đó chính là cây dướng.

T.B (tổng hợp)

Cây dướng (Broussonetia papyrifera), còn gọi là dướng giấy hay dâu giấy, là một loài thực vật có nguồn gốc từ Đông Á, đặc biệt phổ biến tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thoạt nhìn, cây dướng không quá nổi bật, thân gỗ nhỏ, lá to, hơi ráp, có hình dáng biến thiên từ nguyên đến chia thùy. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là một “nhà máy sản xuất giấy” tự nhiên, từng góp phần thay đổi lịch sử văn minh nhân loại.

Ảnh: nhathuocngocanh.

Điểm đặc biệt nhất của cây dướng nằm ở lớp vỏ trong (libe), chứa sợi cellulose dài, bền và dẻo - nguyên liệu lý tưởng để làm giấy thủ công. Từ hơn 2.000 năm trước, người Trung Hoa cổ đại đã sử dụng vỏ cây dướng để sản xuất giấy, một phát minh gắn liền với tên tuổi Thái Luân. Sau đó, kỹ thuật này lan rộng sang Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều vùng khác, hình thành nên các loại giấy truyền thống nổi tiếng như washi (Nhật) hay hanji (Hàn Quốc). Những tờ giấy ấy không chỉ để viết mà còn dùng trong hội họa, in ấn, thậm chí làm cửa trượt và trang trí nội thất.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ở Việt Nam, cây dướng cũng từng giữ vai trò quan trọng trong nghề làm giấy dướng - một loại giấy truyền thống nổi tiếng với độ bền và vẻ đẹp mộc mạc. Giấy dó không chỉ là chất liệu của tranh dân gian mà còn được sử dụng trong các sắc phong, thư tịch cổ. Dù ngày nay nghề làm giấy thủ công đã mai một phần nào, nhưng cây dướng vẫn tồn tại như một chứng nhân văn hóa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngoài giá trị lịch sử, cây dướng còn có nhiều ứng dụng khác. Lá cây có thể dùng làm thức ăn cho gia súc, trong khi quả chín - màu cam đỏ, nhỏ và mềm - có thể ăn được dù không quá phổ biến. Trong y học dân gian, một số bộ phận của cây được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về da hoặc tiêu hóa.

Ngày nay, cây dướng còn được trồng để phục hồi rừng và chống xói mòn đất nhờ khả năng sinh trưởng nhanh và thích nghi tốt. Tuy nhiên, ở một số khu vực ngoài phạm vi bản địa, nó cũng bị xem là loài xâm lấn do phát tán mạnh.

Từ một loài cây bình dị, cây dướng đã âm thầm kết nối con người với tri thức, nghệ thuật và ký ức lịch sử qua từng sợi giấy mỏng manh. Trong mỗi trang giấy cổ còn lưu lại đến hôm nay, đâu đó vẫn có “dấu vân tay” của loài cây này - một minh chứng sống động cho mối quan hệ bền chặt giữa thiên nhiên và văn hóa nhân loại.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
Bài liên quan

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng khoáng vật xanh lam từng có giá trị cao hơn vàng

Nằm sâu trong lòng đất, lazurite tỏa sắc xanh thẳm huyền bí, từng khiến các nền văn minh cổ đại say mê và tôn vinh.

Khoáng vật lazurite là thành phần chính tạo nên đá lapis lazuli (ngọc lưu ly) – một trong những vật liệu quý giá nhất của thế giới cổ đại. Với màu xanh lam đậm đặc trưng, đôi khi điểm xuyết các hạt vàng lấp lánh của pyrite, lazurite không chỉ là một khoáng vật mà còn là biểu tượng của quyền lực, trí tuệ và sự thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa. Từ hàng nghìn năm trước, con người đã khai thác loại đá này, đặc biệt tại các mỏ nổi tiếng ở Afghanistan, nơi được xem là nguồn cung cấp lapis lazuli lâu đời nhất thế giới.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục đá quý hiếm hơn kim cương, 'đổi màu' như tắc kè hoa

Ẩn sâu trong lòng đất, khoáng vật chrysoberyl lặng lẽ kết tinh qua hàng triệu năm để rồi tỏa sáng bằng những hiệu ứng quang học mê hoặc hiếm có.

Chrysoberyl là một khoáng vật quý hiếm có công thức hóa học BeAl₂O₄, nổi tiếng không chỉ bởi độ cứng cao (8,5 trên thang Mohs, chỉ đứng sau kim cương và corundum) mà còn bởi những hiệu ứng quang học độc đáo khiến nó trở thành một trong những loại đá quý được săn đón nhất. Dù tên gọi dễ khiến người ta liên tưởng đến beryl (như ngọc lục bảo hay hải thủy ngọc), chrysoberyl thực chất là một khoáng vật hoàn toàn khác về cấu trúc và thành phần.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật “nam châm tự nhiên” hé lộ bí mật từ trường Trái Đất

Là khoáng vật duy nhất trong tự nhiên có thể hoạt động như nam châm, magnetite (Fe₃O₄) không chỉ quan trọng trong công nghiệp mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Magnetite là một khoáng vật oxit sắt với công thức hóa học Fe₃O₄, nổi tiếng bởi tính chất từ tính mạnh mẽ – một đặc điểm hiếm thấy trong tự nhiên. Đây cũng chính là loại khoáng vật tự nhiên duy nhất có thể hoạt động như một nam châm, đặc biệt khi tồn tại dưới dạng lodestone (đá nam châm). Nhờ khả năng hút sắt và tạo ra từ trường, magnetite từ lâu đã thu hút sự chú ý của con người, không chỉ trong khoa học mà còn trong lịch sử và văn hóa.

Xem chi tiết

