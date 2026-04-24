Công dụng kỳ diệu của loài cây mọc dại đầy Việt Nam

Giữa những tầng văn hóa Á Đông cổ xưa, có một loài cây âm thầm góp phần tạo nên tri thức và ký ức của nhân loại - đó chính là cây dướng.

Cây dướng (Broussonetia papyrifera), còn gọi là dướng giấy hay dâu giấy, là một loài thực vật có nguồn gốc từ Đông Á, đặc biệt phổ biến tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Thoạt nhìn, cây dướng không quá nổi bật, thân gỗ nhỏ, lá to, hơi ráp, có hình dáng biến thiên từ nguyên đến chia thùy. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài giản dị ấy là một “nhà máy sản xuất giấy” tự nhiên, từng góp phần thay đổi lịch sử văn minh nhân loại.

Điểm đặc biệt nhất của cây dướng nằm ở lớp vỏ trong (libe), chứa sợi cellulose dài, bền và dẻo - nguyên liệu lý tưởng để làm giấy thủ công. Từ hơn 2.000 năm trước, người Trung Hoa cổ đại đã sử dụng vỏ cây dướng để sản xuất giấy, một phát minh gắn liền với tên tuổi Thái Luân. Sau đó, kỹ thuật này lan rộng sang Nhật Bản, Triều Tiên và nhiều vùng khác, hình thành nên các loại giấy truyền thống nổi tiếng như washi (Nhật) hay hanji (Hàn Quốc). Những tờ giấy ấy không chỉ để viết mà còn dùng trong hội họa, in ấn, thậm chí làm cửa trượt và trang trí nội thất.

Ở Việt Nam, cây dướng cũng từng giữ vai trò quan trọng trong nghề làm giấy dướng - một loại giấy truyền thống nổi tiếng với độ bền và vẻ đẹp mộc mạc. Giấy dó không chỉ là chất liệu của tranh dân gian mà còn được sử dụng trong các sắc phong, thư tịch cổ. Dù ngày nay nghề làm giấy thủ công đã mai một phần nào, nhưng cây dướng vẫn tồn tại như một chứng nhân văn hóa.

Ngoài giá trị lịch sử, cây dướng còn có nhiều ứng dụng khác. Lá cây có thể dùng làm thức ăn cho gia súc, trong khi quả chín - màu cam đỏ, nhỏ và mềm - có thể ăn được dù không quá phổ biến. Trong y học dân gian, một số bộ phận của cây được sử dụng để hỗ trợ điều trị các vấn đề về da hoặc tiêu hóa.

Ngày nay, cây dướng còn được trồng để phục hồi rừng và chống xói mòn đất nhờ khả năng sinh trưởng nhanh và thích nghi tốt. Tuy nhiên, ở một số khu vực ngoài phạm vi bản địa, nó cũng bị xem là loài xâm lấn do phát tán mạnh.

Từ một loài cây bình dị, cây dướng đã âm thầm kết nối con người với tri thức, nghệ thuật và ký ức lịch sử qua từng sợi giấy mỏng manh. Trong mỗi trang giấy cổ còn lưu lại đến hôm nay, đâu đó vẫn có “dấu vân tay” của loài cây này - một minh chứng sống động cho mối quan hệ bền chặt giữa thiên nhiên và văn hóa nhân loại.