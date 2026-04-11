Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khoáng vật “nam châm tự nhiên” hé lộ bí mật từ trường Trái Đất

Là khoáng vật duy nhất trong tự nhiên có thể hoạt động như nam châm, magnetite (Fe₃O₄) không chỉ quan trọng trong công nghiệp mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

T.B (tổng hợp)

Magnetite là một khoáng vật oxit sắt với công thức hóa học Fe₃O₄, nổi tiếng bởi tính chất từ tính mạnh mẽ – một đặc điểm hiếm thấy trong tự nhiên. Đây cũng chính là loại khoáng vật tự nhiên duy nhất có thể hoạt động như một nam châm, đặc biệt khi tồn tại dưới dạng lodestone (đá nam châm). Nhờ khả năng hút sắt và tạo ra từ trường, magnetite từ lâu đã thu hút sự chú ý của con người, không chỉ trong khoa học mà còn trong lịch sử và văn hóa.

Ảnh: Mindat.

Tên gọi “magnetite” được cho là bắt nguồn từ vùng Magnesia, nơi người Hy Lạp cổ đại lần đầu tiên phát hiện ra loại đá có khả năng hút kim loại. Từ đó, magnetite trở thành nền tảng cho việc phát minh ra la bàn – một công cụ định hướng mang tính cách mạng trong hàng hải, góp phần mở ra các kỷ nguyên khám phá địa lý.

Ảnh: brianasaussy.com.

Về mặt hình thái, magnetite thường có màu đen hoặc xám đậm, ánh kim, với các tinh thể dạng bát diện (octahedron) rất đặc trưng. Nó có độ cứng khoảng 5,5–6,5 theo thang Mohs, khá bền và phổ biến trong nhiều loại đá, đặc biệt là đá magma và đá biến chất. Nhờ hàm lượng sắt cao, magnetite cũng là một trong những nguồn quặng sắt quan trọng nhất trong công nghiệp luyện kim.

Một trong những điều thú vị nhất về magnetite là vai trò của nó trong sinh học. Nhiều loài động vật, từ chim di cư đến cá và thậm chí cả vi khuẩn, được cho là có thể cảm nhận từ trường Trái Đất nhờ các tinh thể magnetite siêu nhỏ trong cơ thể. Khả năng này giúp chúng định hướng và di chuyển trên những quãng đường dài – một “la bàn sinh học” tự nhiên đầy kỳ diệu.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không chỉ có giá trị khoa học và công nghiệp, magnetite còn mang ý nghĩa biểu tượng trong nhiều nền văn hóa. Nó thường được liên tưởng đến sự hấp dẫn, kết nối và sức mạnh vô hình. Trong một số quan niệm phong thủy, đá magnetite được cho là giúp cân bằng năng lượng và tăng cường sự tập trung.

Từ những viên đá nhỏ có thể hút mạt sắt đến vai trò trong công nghệ và sinh học, magnetite là minh chứng cho việc những hiện tượng tự nhiên tưởng chừng đơn giản lại có thể ẩn chứa những bí mật sâu sắc. Nó không chỉ là một khoáng vật, mà còn là cầu nối giữa vật lý, địa chất và sự sống.

#Khoáng vật magnetite #Tính chất từ tính mạnh mẽ #Nguồn quặng sắt quan trọng

Bài liên quan

Kho tri thức

Khoáng vật tuyệt đẹp được ví như bức tranh triệu năm tuổi

Không hào nhoáng như kim cương hay hiếm như ngọc bích, mã não chinh phục con người bằng sự tinh tế và chiều sâu.

Đá mã não (agate) là một dạng biến thể của thạch anh vi tinh thể, nổi bật với những dải vân uốn lượn nhiều màu sắc, từ trắng, xám, xanh lam đến đỏ nâu. Những lớp vân này không chỉ đẹp mắt mà còn kể lại một câu chuyện địa chất kéo dài hàng triệu năm. Mã não thường hình thành trong các hốc đá núi lửa, nơi dung dịch giàu silica thấm vào và lắng đọng từng lớp theo thời gian, tạo nên cấu trúc phân lớp đặc trưng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khoáng vật xanh cực quý phát lộ từ sa mạc khô cằn nhất thế giới

Giữa sa mạc khô cằn trải dài vô tận, tồn tại một khoáng vật xanh rực rỡ mang vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ đến lạ thường.

Atacamite là một khoáng vật đồng chloride hydroxide với công thức hóa học Cu₂Cl(OH)₃, nổi bật bởi màu xanh lục tươi sáng như ngọc. Tên gọi của nó bắt nguồn từ sa mạc Atacama ở Chile – một trong những nơi khô hạn nhất thế giới, nơi khoáng vật này được phát hiện lần đầu tiên. Chính điều kiện khắc nghiệt, với sự hiện diện của muối và khí hậu cực kỳ khô, đã tạo nên môi trường lý tưởng cho atacamite hình thành, khiến nó trở thành một “viên ngọc của sa mạc”.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vẻ đẹp khiến giới quý tộc mê đắm của khoáng vật cứng thứ hai thế giới

Giữa vô vàn khoáng vật của Trái Đất, corundum nổi bật như một nghịch lý: giản dị về thành phần nhưng lại sở hữu vẻ đẹp và độ bền gần như hoàn hảo.

Corundum là một dạng kết tinh của nhôm oxit (Al₂O₃), nghe qua tưởng chừng bình thường, nhưng lại là khoáng vật cứng thứ hai trong tự nhiên, chỉ đứng sau kim cương. Chính đặc tính này khiến corundum không chỉ có giá trị trong ngành trang sức mà còn đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp, từ vật liệu mài đến linh kiện kỹ thuật cao. Trên thang độ cứng Mohs, corundum đạt mức 9/10, đủ để cắt gần như mọi loại đá khác, một minh chứng cho cấu trúc tinh thể cực kỳ bền vững của nó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới