Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Kho tri thức

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Theo báo chí Malaysia đưa tin, tại hang động ở Gunung Pulai, tỉnh Kedah, miền bắc Malaysia, các chuyên gia khảo cổ đến từ trường Đại học Quốc gia Malaysia bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Chúng là những công cụ bằng đá thời tiền sử có niên đại từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ, cách đây khoảng 17.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Bên cạnh nhiều công cụ bằng đá, các mảnh gốm và vỏ ốc sông cũng được tìm thấy trong hang động Kelambu. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Phát hiện này rất quan trọng vì chúng chỉ ra rằng, khu vực này đã có người sinh sống từ thời tiền sử, sớm hơn nhiều so với di chỉ khảo cổ Sungai Batu ở Merbok. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Việc phát hiện ra vỏ ốc đá sông được coi là quan trọng nhất, vì nó là bằng chứng về tập quán ăn uống của người tiền sử ở đó. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Nếu các hiện vật này thực sự có niên đại 17.000 năm tuổi thì điều đó có nghĩa là khu định cư ở Gunung Pulai này là một trong những khu định cư lâu đời nhất ở Malaysia.
Thậm chí, nó còn lâu đời hơn cả di chỉ khảo cổ Sungai Batu ở Merbok. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Khám phá này đã biến Gunung Pulai thành một địa điểm khảo cổ có giá trị đối với dữ liệu khảo cổ học của đất nước và cũng là cơ sở để công nhận nguồn gốc của cộng đồng tiền sử cổ đại. Ảnh: @Đại học Quốc gia Malaysia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#Công cụ #đá #hang động #tiền sử #hiện vật

