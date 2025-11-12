Hà Nội

8 chiếc bình đựng ngọc lục bảo trong ngôi mộ cổ

Tám chiếc bình gốm chứa các bức tượng kim loại và ngọc lục bảo đã được khai quật từ ngôi mộ nằm cạnh ngôi đền được cho là của người Muiska.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Thành phố Bogota từng là nơi sinh sống của người Muisca, một trong những tộc người bản địa cổ của Colombia. Ảnh: @Francisco Correa.
Người ta tin rằng, chính tộc người bản địa này đã truyền cảm hứng cho câu chuyện về El Dorado, thành phố đã mất được cho là làm bằng vàng. Ảnh: @Francisco Correa.
Khi tiến hành khai quật tại tàn tích của một ngôi đền cổ ở Bogota, Colombia, nhà khảo cổ học Francisco Correa đã tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Francisco Correa.
Đó là ngôi mộ cổ thuộc về chủng người Muiska. Ảnh: @Francisco Correa.
Ngôi mộ này có niên đại khoảng từ năm 1.537 đến năm 1.540 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Francisco Correa.
Điều gây kinh ngạc là trong ngôi mộ này, nhà khảo cổ học Francisco Corre đã tìm thấy tám chiếc bình gốm chứa ngọc lục bảo và các bức tượng kim loại bên trong. Ảnh: @Francisco Correa.
Những bức tượng kim loại nhỏ bên trong bình được mô tả là hình người, một số có mũ trùm đầu, gậy và vũ khí, trong khi những hình khác có hình dạng giống rắn và nhiều loài động vật khác nhau. Ảnh: @Francisco Correa.
Theo nhà khảo cổ học Francisco Correa, người Muiska đã chế tác những đồ vật như vậy và chôn chúng cùng người đã khuất để dâng lên các vị thần, nhờ các vị thần này dìu dắt linh hồn người đã khuất khi sang thế giới bên kia. Ảnh: @Francisco Correa.
