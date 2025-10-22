Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mại dâm 1,2 triệu đồng/lượt

Để điều hành đường dây, Yên thuê Nam và Minh làm quản lý quán, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh, Dương Tuấn Anh, Vũ Hải Biên về tội “Chứa mại dâm", theo quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 13h ngày 3/10/2025 Công an bắt quả tang Vũ Hải Biên (56 tuổi) có hành vi chứa mại dâm, cho hai đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ Tuấn Anh do mình làm chủ tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Lường Thị Yên tại cơ quan Công an.

Từ lời khai ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lường Thị Yên (32 tuổi, xã Tam Đảo, Phú Thọ), chủ hai quán karaoke An Bình và Trần Trung.

Để điều hành đường dây, Yên thuê Nam (21 tuổi) và Minh (25 tuổi) làm quản lý quán, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt. Dương Tuấn Anh (16 tuổi) được thuê chở gái bán dâm đến điểm hẹn, mỗi lượt chỉ được hoạt động trong thời gian tối đa 2h.

Nguyễn Văn Minh tại cơ quan Công an.

Yên bố trí chỗ ở riêng cho nhân viên gần hai quán karaoke; chỉ những người đồng ý bán dâm mới được nhận vào làm việc và được bao ăn ở. Sau mỗi lượt khách, Yên chia lại 600 nghìn đồng cho gái bán dâm và hưởng lợi phần còn lại.

Công an làm rõ đối tượng Lường Thị Yên móc nối với Vũ Hải Biên, khi có khách thì quản lý quán sẽ liên hệ đặt phòng tại nhà nghỉ Tuấn Anh. Biên thu tiền phòng 150 nghìn đồng/lượt, cao hơn mức thông thường và chia lại 30 nghìn đồng/phòng cho Yên.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng trên chỉ giao dịch với khách quen, liên lạc và thỏa thuận qua ứng dụng mạng xã hội. Các quán karaoke và phòng trọ hoạt động giữa khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

