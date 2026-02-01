Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Tĩnh trao trả nhẫn vàng cho người dân đánh rơi

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, một người dân ở Hà Tĩnh đã tìm lại được 3 chiếc nhẫn vàng bị đánh rơi trên đường.

Hạo Nhiên

Ngày 1/2, thông tin từ Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tìm lại được 3 chiếc nhẫn vàng bị đánh rơi.

Trước đó, ngày 30/1, trong quá trình mua bán vàng tại khu vực trước tiệm Vàng Ngọc Hà (phường Thành Sen), chị Trần Thị Yến (sinh năm 1984, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân) đã đánh rơi 3 nhẫn vàng trị giá 150 triệu đồng.

697dc72918041.jpg
Chị Trần Thị Yến vui mừng nhận lại tài sản.

Phát hiện tài sản bị mất, chị Yến đã đến Công an phường Thành Sen trình báo, đồng thời nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Sen đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, kiểm tra và hỗ trợ chị Yến tìm lại được tài sản.

Nhận lại 3 chiếc nhẫn, chị Yến bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an phường Thành Sen đã hỗ trợ tận tình, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
#Công an #Hà Tĩnh #hỗ trợ #người dân #tìm lại #nhẫn vàng

