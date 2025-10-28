Công an điều tra vụ nam bảo vệ bị đánh trên tàu Metro Bến Thành - Suối Tiên

Bảo vệ tàu Metro số 1 bị hành khách hành hung trên tàu ở Ga Thủ Đức sau khi nhắc nhở nhóm người gây mất trật tự. Công an đã vào cuộc điều tra.

Ngày 27/10, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), vừa xác nhận vụ việc một nam nhân viên bảo vệ bị hành khách tấn công ngay trên tàu sau khi nhắc nhở giữ trật tự.

Công ty cho biết, hơn 17h ngày 26/10, khi tàu số 1604 đang dừng ở Ga Thủ Đức, nhân viên bảo vệ tên T.H.N.M (thuộc Công ty Bảo vệ Thái Long) đã lên tiếng nhắc nhở một nhóm hành khách gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở đã dẫn đến mâu thuẫn giữa bảo vệ và nhóm hành khách này. Sau đó, nam nhân viên bảo vệ T.H.N.M đã bị một số hành khách hành hung ngay trên tàu.

Theo lời kể của một số hành khách và đoạn video ghi lại, nhân viên bảo vệ đã bị một thanh niên liên tiếp đấm đá vào đầu dù đã ngồi xuống sàn. Một người khác tiếp tục lao tới đạp vào người nạn nhân. Nhiều hành khách có mặt đã cố gắng can ngăn. Được biết, nhóm hành khách bị nhắc nhở có dẫn theo trẻ nhỏ chạy qua lại trong toa tàu.

Ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị vận hành đã thông tin đến Công an Phường Thủ Đức. Hiện Cơ quan Công an đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đơn vị vận hành Metro số 1 khẳng định: "Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết sau khi có kết quả chính thức từ cơ quan Công an".