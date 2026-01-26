Hà Nội

Xã hội

Phụ huynh bức xúc khi phát hiện thịt heo chuyển màu xanh đưa vào trường học

Nhiều phụ huynh có con học Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TP Hồ Chí Minh) cảm thấy bất an, lo lắng, bức xúc khi phát hiện thịt chuyển màu đưa vào trường học.

Theo Nguyễn Cảnh/cand.com.vn

Ngày 26/1, nhiều phụ huynh đã tới Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đề nghị nhà trường giải thích việc phát hiện thịt chuyển màu đưa vào trường học. Buổi làm việc có lãnh đạo UBND phường Bến Cát tham gia cùng các đơn vị chức năng, Công an xã, Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh có con theo học bán trú.

Đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trả lời câu hỏi của phụ huynh.

Tại buổi làm việc, các phụ huynh đã đề nghị nhà trường nêu rõ quy trình tiếp nhận, chế biến thức ăn cho học sinh tại bếp của trường, vì sao lại để xảy ra tình trạng nhà cung cấp thực phẩm đưa thịt heo chuyển màu có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, tình trạng này có thể đã từng xảy ra trước đó, để học sinh phải ăn thực phẩm “bẩn” ảnh hưởng đến sức khoẻ các em...

Đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, từ 5h sáng hằng ngày, tổ giám sát của trường duy trì ít nhất 2 thành viên, trong đó có giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh, khi xe chở thực phẩm đến trường, hàng hóa được đưa vào khu vực kiểm tra trước khi chuyển vào bếp.

Phụ huynh bức xúc đặt câu hỏi dối với Ban giám hiệu nhà trường về vấn đề an toàn thực phẩm trong nhà trường.

Vào ngày 15/1, hơn 5h sáng, khi kiểm tra thực phẩm chuyển từ trên xe xuống, giáo viên (thành viên tổ giám sát) phát hiện thịt sườn heo không còn tươi, có dấu hiệu chuyển màu nên lập tức gọi điện báo cáo với hiệu trưởng. Lãnh đạo nhà trường sau khi kiểm tra thực tế, nhận thấy sườn không đảm bảo nên cho lập biên bản, có chữ ký của các bên và trả lại toàn bộ số sườn này tại thời điểm đó cho nhà cung cấp.

Phụ huynh đã bức xúc và chất vấn nhà trường, khi phát hiện thực phẩm có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, nhà trường có đề nghị cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý nhà cung cấp nếu phát hiện thực phẩm “bẩn” hay không?

Công an địa phương có mặt tại trường.

Đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện thực phẩm không đảm bảo, ngoài việc lập biên bản tại hiện trường, nhà trường đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo UBND phường Bến Cát.

Nhà trường ký kết hợp đồng với công ty cung cấp thực phẩm, trong đó quy định rõ thực phẩm phải rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, nhà trường không chủ quan nên đã bố trí tổ giám sát hằng ngày để kiểm tra thực phẩm khi tiếp nhận để tránh thực phẩm không an toàn lọt vào bếp ăn của học sinh.

Đông phụ huynh đến trường Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Vụ việc xảy ra từ ngày 15/1, khi giáo viên và đại diện Hội Cha mẹ học sinh của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh tiến hành kiểm tra khâu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn bán trú cho học sinh. Trong quá trình kiểm tra, tổ giám sát đã phát hiện 90 kg thịt sườn heo đông lạnh, trong đó một số phần thịt đã chuyển sang màu vàng, xanh…

Thịt heo chuyển màu xanh được đưa vào Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy bất an khi cha mẹ đóng tiền con em mình đến trường ăn bán trú nhưng lại phải ăn thực phẩm “bẩn” và đề nghị Ban giám hiệu nhà trường có văn bản phản hồi chính thức đến toàn thể phụ huynh học sinh về sự việc này.

cand.com.vn
