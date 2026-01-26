Hà Nội

Xã hội

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, phát hiện dấu vết đốt quần áo để phi tang

Ngoài xe máy nghi của hai đối tượng dùng để cướp ngân hàng được giấu dưới hố sâu ở rừng thông, Công an phát hiện dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang.

Theo Tiền Lê/tienphong.vn

Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy giống xe hai đối tượng sử dụng khi cướp ngân hàng trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen được phát hiện trong một hố sâu, dưới mương dài, giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) với khu vực rừng thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý. Đây là khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy.
Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy.

Chiếc xe máy nằm dưới hố sâu khoảng 1m, dài tầm 1,5m, phía trên được che lấp lại bằng tấm bạt xanh da trời. Cách nơi chôn giấu xe máy khoảng 200m có một vị trí bị đốt cháy nghi do các đối tượng đã đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.

Cái hố có dấu vết của việc đào, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phi tang bằng chứng.
Cái hố có dấu vết của việc đào, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phi tang bằng chứng.

Quanh khu vực này có mương sâu và dài, cùng bụi rậm, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Khoảng cách từ nơi phát hiện chiếc xe máy đến hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 7km.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thông tin, vị trí chiếc xe được phát hiện nằm trong một hố sâu bất thường, có dấu mới đào, nhưng không rõ hình thành từ thời điểm nào.

Vị trí bị đốt cháy gần với hố chôn xe máy, nghi do các đối tượng đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.
Vị trí bị đốt cháy gần với hố chôn xe máy, nghi do các đối tượng đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h30 ngày 19/1, có hai đối tượng nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh grab, nghi vấn sử dụng xe mô tô nhãn hiệu exciter, màu vàng đen, biển số đối tượng sử dụng 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh (dạng ba lô cóc) đến dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai.

Sau đó cả hai đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay cầm vật màu đen (hình dạng giống súng ngắn) đe doạ, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên hoảng sợ bỏ chạy khỏi các quầy giao dịch. Sau đó, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 0966791268), hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

tienphong.vn
#cướp ngân hàng #xe máy #truy tìm đối tượng #bảo vệ hiện trường #Công an tỉnh Gia Lai #điều tra

