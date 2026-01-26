Điều tra vụ nữ giúp việc bị tố bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Qua camera giám sát, một gia đình tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội phát hiện người giúp việc có những hành vi bạo hành với người thân cao tuổi.

Ngày 26/1, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1 trên địa bàn phường. Sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Hình ảnh cắt từ clip.

Bà Nguyễn Kim D. (54 tuổi, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, con gái của nạn nhân - là bà cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, mẹ bà nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Ngày 11/11/2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà D. thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà Dung gặp chị Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Bà D. cho hay, sau quá trình tiếp xúc, gia đình thấy chị B. nhanh nhẹn, hòa nhã, nên đã thuê người này chăm sóc cụ N. tại nhà từ ngày 20/11/2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Gia đình bà D. cũng lắp đặt camera trong phòng ngủ của cụ N. với mong muốn đảm bảo việc chăm sóc diễn ra chu đáo.

Bà D. cho biết: "Trong những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera và thăm hỏi, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 10/1/2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, chị B. nói rằng cụ bị ngã".

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà D. kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh chị B. thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ N.. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh, đập. Bà D. mong muốn, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý vụ việc đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Ch. (con trai nạn nhân) cho biết, qua quan sát camera, anh thấy trong lúc bạo hành cụ N., nữ giúp việc thường xuyên bật nhạc to để át đi những tiếng kêu đau của cụ. Thậm chí, người này còn tác động đến camera để xoay đi hướng khác. "Chúng tôi đều không ngờ nữ giúp việc lại hành động không có lương tâm như vậy dù trước đó người này có những yêu cầu gì trong lúc chăm sóc cụ, chúng tôi cũng đều đáp ứng", anh C. nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

