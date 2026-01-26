Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ nữ giúp việc bị tố bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Qua camera giám sát, một gia đình tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội phát hiện người giúp việc có những hành vi bạo hành với người thân cao tuổi.

Gia Đạt

Ngày 26/1, Công an phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn. Theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1 trên địa bàn phường. Sau khi nhận trình báo của gia đình bà cụ, cơ quan chức năng đưa nạn nhân đi giám định thương tích và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

capture-671.png
Hình ảnh cắt từ clip.

Bà Nguyễn Kim D. (54 tuổi, trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, con gái của nạn nhân - là bà cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, mẹ bà nhiều năm nay bị tai biến, sức khỏe yếu, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên gia đình thay phiên nhau chăm sóc.

Ngày 11/11/2025, cụ N. phải nhập viện cấp cứu do huyết áp cao. Trong thời gian nằm viện, gia đình bà D. thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ chăm sóc. Nhận thấy việc có người túc trực thường xuyên giúp tinh thần cụ N. ổn định hơn, gia đình quyết định thuê giúp việc chăm sóc lâu dài tại nhà.

Qua lời giới thiệu của người giúp việc trong bệnh viện, gia đình bà Dung gặp chị Trương Thị B. (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Bà D. cho hay, sau quá trình tiếp xúc, gia đình thấy chị B. nhanh nhẹn, hòa nhã, nên đã thuê người này chăm sóc cụ N. tại nhà từ ngày 20/11/2025 với mức lương 11 triệu đồng/tháng. Gia đình bà D. cũng lắp đặt camera trong phòng ngủ của cụ N. với mong muốn đảm bảo việc chăm sóc diễn ra chu đáo.

Bà D. cho biết: "Trong những ngày đầu, gia đình thường xuyên kiểm tra camera và thăm hỏi, không phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến ngày 10/1/2026, khi sang thăm mẹ, gia đình phát hiện cụ N. trong tình trạng sức khỏe suy yếu, trên trán xuất hiện u cục, vùng mắt bị bầm tím. Khi được hỏi, chị B. nói rằng cụ bị ngã".

Nghi ngờ lời giải thích, gia đình bà D. kiểm tra lại camera và bàng hoàng phát hiện hình ảnh chị B. thường xuyên đánh đập cụ N. trong quá trình thay quần áo, cho ăn, thay bỉm, thậm chí xốc nách, đánh vào vùng cổ cụ N.. Đặc biệt, khi được hỏi về việc bạo hành, cụ N. tỏ ra rất sợ hãi do thường xuyên bị đánh, đập. Bà D. mong muốn, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý vụ việc đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Văn Ch. (con trai nạn nhân) cho biết, qua quan sát camera, anh thấy trong lúc bạo hành cụ N., nữ giúp việc thường xuyên bật nhạc to để át đi những tiếng kêu đau của cụ. Thậm chí, người này còn tác động đến camera để xoay đi hướng khác. "Chúng tôi đều không ngờ nữ giúp việc lại hành động không có lương tâm như vậy dù trước đó người này có những yêu cầu gì trong lúc chăm sóc cụ, chúng tôi cũng đều đáp ứng", anh C. nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xác minh kẻ côn đồ đánh 2 cô gái

Nguồn: ĐTHĐT.
#bạo hành #giúp việc #Hà Nội #cụ bà #điều tra #giám sát

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ, tình cảm cá nhân, do thiếu kiềm chế, các thanh thiếu niên đã lựa chọn cách hành xử bạo lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Lương đã bắt giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nhật Lâm (SN 2007; trú tại: xã Yên Nghĩa, TP. Hà Nội) nghi ngờ T.P.T (SN 2007; trú tại: phường Phú Lương, TP. Hà Nội) đã ném mắm tôm vào khu vực quán hàng của mình.

download.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Bao che hành vi bạo lực gia đình sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng

Người chứng kiến hoặc biết thông tin về hành vi bạo lực gia đình nhưng không báo cho cơ quan chức năng có thể bị xử phạt.

Nghị định 282/2025 có hiệu lực từ ngày 15-12, thay thế Nghị định 144/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đáng chú ý, nghị định đã tăng mức xử phạt đồng thời, bổ sung, làm rõ các hành vi vi phạm, đặc biệt trong nhóm vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình.

Xem chi tiết

Xã hội

Diễn biến mới vụ cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ ở Hà Tĩnh

Ngoài việc bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Văn Nam còn bị cơ quan Công an khởi tố thêm tội danh “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cụ thể, trong quá trình giải quyết vụ án “Cố ý gây thương tích”, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Nam đã phát hiện, thu giữ 01 khẩu súng hơi khí nén dài 113 cm cùng 141 viên đạn chì.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới