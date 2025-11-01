Hà Nội

Xã hội

Con nợ dàn cảnh cưỡng đoạt hơn 21 tỷ đồng của chủ nợ tại Đắk Lắk

Ba phụ nữ ở Đắk Lắk đã dàn cảnh để hù dọa và ép chủ nợ viết giấy, xóa khoản vay hơn 21 tỷ đồng.

Theo Tiến Thoại/Pháp luật TP HCM

Ngày 1/11, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý ba nghi phạm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Công an làm việc với ba nghi phạm liên quan. Ảnh: S.Đ
Công an làm việc với ba nghi phạm liên quan. Ảnh: S.Đ

Các nghi phạm gồm: Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi).

Theo công an, nhóm này đã dàn cảnh để cưỡng đoạt 21,5 tỷ đồng của một phụ nữ ở Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V (48 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), để đáo hạn ngân hàng và còn nợ lại số tiền 21,5 tỷ đồng.

Do muốn chiếm đoạt số tiền trên, ngày 11/9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh để bàn bạc phương thức gây án.

Trong các ngày 13 và 14/9, Di, Mạnh và Trang thống nhất dàn dựng cảnh đang làm đơn gửi công an, tố cáo bà V về hành vi cho vay lãi nặng nhằm đe dọa bà này. Đồng thời, cả nhóm yêu cầu bà V phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay trước đó.

Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên. Sau đó, bà V đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

