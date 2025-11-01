Bắt đối tượng tấn công cán bộ Công an ở TP Huế

Không chỉ chống đối, đối tượng Lê Đức Hạnh còn bất ngờ quay lại đấm, đá liên tiếp vào mặt và bụng một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 01/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (32 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế đang điều tiết giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ. Khu vực này bị ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao và nhiều ô tô đỗ tránh lũ.

Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan Công an.

Lúc này, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô đi từ đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Hạnh còn có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Di chuyển được khoảng 30m, Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một đồng chí CSGT. Đối tượng này đã đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Tại trụ sở Công an, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa. Kiểm tra nồng độ cồn, kết quả là 0,094 mg/lít khí thở.

Được biết, Hạnh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2010.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.