Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng tấn công cán bộ Công an ở TP Huế

Không chỉ chống đối, đối tượng Lê Đức Hạnh còn bất ngờ quay lại đấm, đá liên tiếp vào mặt và bụng một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Hạo Nhiên

Ngày 01/11, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức Hạnh (32 tuổi, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế đang điều tiết giao thông tại khu vực cầu Vỹ Dạ. Khu vực này bị ùn tắc do lưu lượng phương tiện tăng cao và nhiều ô tô đỗ tránh lũ.

tam-giu-nam-thanh-nien-phe-ma-tuy-dam-da-csgt-o-hue-7029-3418.jpg
Đối tượng Lê Đức Hạnh tại cơ quan Công an.

Lúc này, Lê Đức Hạnh điều khiển xe mô tô đi từ đường Bà Triệu lên cầu Phạm Văn Đồng, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Hạnh còn có lời lẽ chống đối, xúc phạm và điều khiển xe lạng lách bỏ chạy.

Di chuyển được khoảng 30m, Hạnh dừng xe, bất ngờ quay lại tấn công một đồng chí CSGT. Đối tượng này đã đấm, đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng của cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Phát hiện sự việc, lực lượng Công an cùng người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Tại trụ sở Công an, kết quả test nhanh cho thấy Lê Đức Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa. Kiểm tra nồng độ cồn, kết quả là 0,094 mg/lít khí thở.

Được biết, Hạnh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2010.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

#Công an #TP Huế #bắt giữ #đối tượng #tấn công

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng dùng ly thủy tinh đánh nhau ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn lúc dắt xe ở quán nhậu, 2 nhóm đối tượng đã lao vào dùng tay, ly thủy tinh và gạch men đánh nhau.

Ngày 01/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố 07 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điều 318 BLHS.

Theo đó, 07 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002), Doãn Thanh Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Huỳnh Hồng Quân (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) , Phạm Xuân Thành (SN 1984, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Quyết Thắng (SN 1998, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thêm một thi thể người dân bị nước lũ cuốn ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị nước cuốn lũ cuốn trôi khi đi lùa vịt ở khu vực đập tràn Đông Lâm, xã Đan Điền.

Ngày 1/11, thông tin từ UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa tìm thấy thi thể anh T.T.H. (SN 1990, trú thôn Đông Lâm) bị nước lũ cuốn mất tích nhiều ngày trước.

Trước đó, vào khoảng 17h40 ngày 28/10, anh H. cùng ông Trần Phi (SN 1970, bố vợ) dùng ghe đi lùa vịt về. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, dòng nước chảy xiết khiến ghe bị lật. Ông Phi bơi được vào bờ, còn anh H. bị cuốn trôi.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 nữ quái cản trở xe chở thiết bị điện gió ở Quảng Trị

Dù được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhưng 2 đối tượng không chấp hành và có biểu hiện chống đối, cản trở phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió.

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 đối tượng, gồm: H.T.T (47 tuổi) và H.T.H (27 tuổi, cùng trú tại thôn KLu, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

0111-can-tro-thiet-bi-dien-gio.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới