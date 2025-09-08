Hà Nội

Con giáp nào đố kỵ, khiến tuổi Tuất dễ gặp vận hạn 2026?

Giải mã

Không phải ai cũng hợp tuổi Tuất. Bước sang năm 2026, có con giáp mang sát khí, dễ gây cản trở tài vận, tình duyên và sự nghiệp của tuổi này.

1. Những người sinh năm Dậu: Năm 2026, người tuổi Dậu sẽ hãm hại người tuổi Tuất. Người tuổi Dậu sẽ tỏ ra tôn trọng bạn, nhưng lại rất mưu mô, đặc biệt là trong những việc nhỏ nhặt.
Người tuổi Tuất sẽ trở nên bất cẩn, còn người tuổi Dậu sẽ có những suy nghĩ hoang đường, thậm chí có thể âm thầm hãm hại người tuổi Tuất, gây ra rắc rối và khủng hoảng cho họ.
2. Những người sinh năm Mùi: Năm 2026, người tuổi Mùi sẽ gây bất lợi cho người tuổi Tuất. Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, nhu mì, thiếu quyết đoán trong sự nghiệp.
Ngược lại, người tuổi Tuất thường chú trọng sự nghiệp, thường xuyên gây hấn với người tuổi Mùi, khiến họ dễ nảy sinh oán giận, thậm chí là cãi vã gay gắt.
3. Những người sinh năm Rồng: Năm 2026, người tuổi Thìn sẽ đóng khung người tuổi Tuất. Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, muốn kiểm soát mọi việc mình làm.
Khi đối mặt với người tuổi Tuất thật thà, chất phác, họ sẽ chơi đùa trong lòng bàn tay, thậm chí còn bán đứng người khác mà không hề hay biết.
4. Những người sinh năm Ngọ: Năm 2026, người tuổi Ngọ sẽ đóng khung người tuổi Tuất. Người tuổi Ngọ luôn thích cuộc sống tự do, không thích bị ràng buộc bởi người khác.
Họ thích theo đuổi những điều ngẫu hứng, trong khi người tuổi Tuất lại thực tế và thực tế hơn. Xung đột sẽ nảy sinh giữa họ do bất hòa trong quan hệ, và người tuổi Ngọ cũng sẽ ngấm ngầm công kích người tuổi Tuất. (*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).
