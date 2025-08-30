Hà Nội

Tử vi tuần mới (1 - 7/9): 3 con giáp đắc tài đắc lộc

Giải mã

Tử vi tuần mới (1 - 7/9): 3 con giáp đắc tài đắc lộc

Bước sang tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển cũng như tài vận hưng thịnh.

Tâm Anh (theo D1xz)
Tuổi Tý. Trong 7 ngày tới, người tuổi Tý có thể được cấp trên tin tưởng, giao cho phụ trách dự án quan trọng. Theo đó, nếu con giáp này nắm chắc cơ hội, thể hiện được tài hoa và bản lĩnh thì cơ hội thăng chức hoàn toàn nằm trong tầm với.
Nhờ đảm nhận vị trí quan trọng trong công ty, tuổi Tý có thể có thêm những khoản thu nhập và thưởng mới. Những khoản tiền nhàn rỗi có thể được con giáp này sử dụng cho kế hoạch mua nhà trả góp hoặc mua sắm các trang thiết bị giúp nâng cao chất lượng cuộc sống.
Về tình cảm, mối quan hệ của tuổi Tý với những người bên cạnh khá tốt đẹp. Con giáp độc thân có thể may mắn gặp được một nửa phù hợp. Trong khi đó, tuổi Tý đã có đôi có cặp tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau và có nhiều kỷ niệm khó quên.
Tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, người tuổi Ngọ điềm tĩnh, biết tiến biết lùi và có thể đưa ra quyết định đúng lúc. Nhờ xây dựng mối quan hệ tốt với cấp trên và đồng nghiệp, con giáp này sẽ nhận được những sự giúp đỡ quý báu khi triển khai dự án phụ trách chính. Từ đây, sự nghiệp của tuổi Ngọ sẽ có bước phát triển lớn.
Về tài vận, tuổi Ngọ có thêm nhiều khoản thu nhập từ công việc chính cũng như dự án kinh doanh nhỏ, bán hàng online hoặc đầu tư ngắn hạn. Số tiền kiếm được đủ để con giáp này có cuộc sống thoải mái.
Trong tình yêu, người tuổi Ngọ hết mực chung tình, dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Mối quan hệ với gia đình, bạn bè khá tốt và có thể cùng nhau có chuyến du lịch ngắn ngày giúp gia tăng kết nối.
Tuổi Hợi. Người tuổi Hợi khéo léo, nhạy bén và biết nhìn xa trông rộng nên có thể tận dụng hiệu quả các mối quan hệ để mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngày càng cao.
Trong tuần mới, tuổi Hợi có sự thay đổi lớn về tài chính. Con giáp làm trong lĩnh vực bất động sản có thể kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ dự án đã đầu tư trước đó. Ngoài ra, tuổi Hợi còn có một khoản gửi tiết kiệm định kỳ nhờ biết cách quản lý chi tiêu.
Tuổi Hợi có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Con giáp này cho đi mà không chờ báo đáp và được mọi người yêu thương, tin tưởng. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Tâm Anh (theo D1xz)
