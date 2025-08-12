Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Linh Ka không ngại thử phong cách mới khoe eo thon "con kiến"

Bên cạnh những trang phục an toàn, nhẹ nhàng với phong cách "kẹo ngọt", dễ thương, Linh Ka gần đây thử sức với những item phá cách, cá tính hơn.

Thiên Anh
Hình ảnh hot girl tuổi teen nông nổi ngày nào giờ đã nhường chỗ cho một Linh Ka trưởng thành, quyến rũ và đầy tự tin. Hot girl cũng chứng minh bản thân khi lấn sân ở các lĩnh vực: ca sĩ, KOL hay mẫu ảnh…
Bên cạnh những trang phục an toàn, nhẹ nhàng với phong cách "kẹo ngọt", dễ thương, Linh Ka gần đây thử sức với những item phá cách, cá tính hơn.
Áo croptop, quần cạp trễ, chân váy ngắn hay những bộ cánh ôm sát, khoe đường cong cơ thể.
Sự thay đổi này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Những bức ảnh với phong cách thời trang táo bạo của Linh Ka luôn thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.
Không thể phủ nhận, những bộ trang phục này đã giúp Linh Ka khoe trọn vóc dáng "đồng hồ cát" đáng mơ ước và đặc biệt là vòng eo "con kiến" săn chắc, thon gọn.
Những chiếc áo croptop không chỉ tôn lên vòng 2 đáng ngưỡng mộ mà còn giúp Linh Ka trông cao ráo và năng động hơn.
Việc "chăm diện" những trang phục khoe eo thon không chỉ là một trào lưu thời trang mà còn phần nào thể hiện sự nỗ lực của gái xinh trong việc rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng của Linh Ka.
Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự thay đổi tích cực của Linh Ka thời gian gần đây.
Dân mạng nhận thấy sự trưởng thành, sự nỗ lực của một cô gái trẻ trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.
Linh Ka đầu tư hơn vào việc chăm sóc bản thân, từ làn da, mái tóc cho đến phong cách trang điểm. Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái tự tin, cuốn hút đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
Thiên Anh
