Con dâu tái hôn, bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả đi

Bố mẹ chồng ở Thanh Hóa đứng ra lo chuyện cưới hỏi cho con dâu. Khoảnh khắc trao quà cho nàng dâu trên sân khấu cưới, họ không kìm được nước mắt.

Bố mẹ chồng tuyệt vời

Nguyễn Thị Huế (SN 1998, quê Thanh Hóa) về làm dâu nhà ông Trần Văn Lô (SN 1977) và bà Đỗ Thị Thu (SN 1980, quê Thanh Hóa) từ năm 2018.

Năm 2019, chồng Huế không may gặp tai nạn khi đi làm ở Quảng Ninh. Khi ấy, cô vừa sinh con không lâu.

Bố mẹ chồng Huế nhận được điện báo, lo con dâu mới sinh nở không chịu được cú sốc nên giấu tin buồn. Họ gắng vững tâm đưa con trai đi điều trị ở khắp các bệnh viện lớn nhỏ.

Đến lúc chồng rơi vào trạng thái sống thực vật, Huế mới hay tin. Tuy nhiên, vì phải lo cho con nhỏ, cô không thể chăm sóc chồng sớm tối. Công việc vất vả này đều do bố mẹ chồng cô đảm nhiệm.

Huế và chồng mới bên bố mẹ chồng cũ trong ngày cưới. Ảnh: NVCC

“Chồng tôi sống thực vật 6 tháng thì qua đời. Tôi suy sụp đến mức sụt cân nghiêm trọng. Chồng tôi là con trai cả, phía sau có 1 em trai. Anh ấy qua đời, bố mẹ chồng đau lòng khôn xiết nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn để tôi không hoảng loạn.

Giai đoạn đó, bố mẹ chồng là điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi”, Huế kể.

Một thời gian sau, Huế cùng con gái nhỏ theo bố mẹ chồng vào miền Nam làm ăn cho khuây khỏa. Một năm sau, bố mẹ chồng đưa cháu về quê, một mình cô làm việc ở Đồng Nai.

Để con dâu yên tâm làm kinh tế, bố mẹ chồng Huế chăm sóc cháu chu toàn, thường xuyên gọi điện hỏi han, động viên con. Suốt những năm tháng đầy khó khăn ấy, cô biết ơn bố mẹ chồng rất nhiều.

“Chồng tôi mất được 3 năm, bố mẹ chồng chủ động tìm người ở gần nhà để mai mối cho tôi vì lo tôi lấy chồng xa vất vả. Nhưng tôi đã từ chối vì thấy chưa đến lúc”, Huế nói.

Bố mẹ chồng làm cỗ linh đình gả con dâu

Năm 2023, Huế gặp gỡ Đàm Văn Lĩnh (SN 1994, quê Nghệ An). Đôi bên yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau nên tiến xa hơn.

Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc xúc động khi mẹ chồng trao của hồi môn cho nàng dâu cũ. Ảnh: NVCC

Ngay khi xác định lâu dài với Lĩnh, Huế đã thông báo với hai bên gia đình nội, ngoại. Tết Nguyên đán 2025, Huế dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ chồng. Thấy chàng trai hiền lành, quan tâm con dâu hết mực, bố mẹ chồng cô ủng hộ.

“Bố mẹ để tôi tự do quyết định hạnh phúc của mình, chỉ khuyên tôi tìm hiểu kỹ để cuộc đời về sau đỡ khổ”, Huế nói.

Cuối tháng 12/2025, Huế và Lĩnh quyết định làm đám cưới. Hay tin, bố mẹ chồng Huế vui mừng, cùng mẹ đẻ cô ngồi lại bàn chuyện tổ chức đám cưới.

“Ngày chồng tôi mới mất, bố chồng nói với mẹ đẻ tôi rằng: ‘Con còn trẻ, chắc chắn sẽ có ngày đi bước nữa. Sau này, chúng tôi sẽ lo cho con’.

Hôm bàn chuyện cưới xin, hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ dạm ngõ ở nhà mẹ đẻ tôi, còn đám hỏi và đám cưới sẽ tổ chức ở nhà bố mẹ chồng. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi có chút buồn khi không được lo đám cưới cho con nhưng khi nghe bố chồng tôi nói: ‘Con ở với chúng tôi bao năm, giờ cứ cho phép chúng tôi lo liệu’ thì mẹ tôi cũng yên lòng”, Huế kể.

Huế bên bố mẹ chồng cũ (ngoài cùng bên phải) và bố mẹ chồng mới (ngoài cùng bên trái). Ảnh: NVCC

Lần đò thứ hai, Huế chỉ mong tổ chức vài mâm cỗ đơn sơ để ra mắt họ hàng nhưng bố mẹ chồng cũ của cô không đồng ý. Bố chồng cô nói chắc nịch: “Cưới gả phải thật đàng hoàng. Con cứ để đó bố mẹ lo”.

Đám hỏi và đám cưới của Huế được tổ chức cùng ngày 28/12/2025. Nhà chồng cũ đứng ra làm 45 mâm cỗ, mời đông đủ họ hàng, bạn bè thân thiết đến tham dự.

Trên sân khấu cưới hôm ấy có sự xuất hiện đặc biệt: mẹ đẻ, bố mẹ chồng cũ và bố mẹ chồng mới của Huế. Tất cả đều một lòng chúc phúc cho các con.

Bố mẹ chồng cũ của Huế đứng ra nhận lễ, đáp lễ và trao dâu. Ngoài ra, họ cũng chuẩn bị tiền, vàng làm của hồi môn cho nàng dâu về nhà chồng. Bà nội chồng cũ của Huế dù đã già yếu cũng lên sân khấu tặng cháu dâu 3 triệu đồng làm quà cưới. Quan khách thấy cảnh tượng ấy đều rưng rưng xúc động.

“Hôm ấy, tôi cứ nhìn mặt bố mẹ chồng cũ là muốn khóc nhưng cố kìm nén. Đến lúc chuẩn bị lên xe hoa, tôi mới dám khóc òa lên. Bố chồng cũ tôi thấy thế nói đùa: ‘Mai lại về với bố mẹ con nhé’. Riêng mẹ chồng cũ của tôi khóc từ đầu đến cuối buổi lễ.

Trước hôm cưới, họ từng dặn dò tôi: ‘Con và cháu có nhiều chỗ dựa, cả phía bố mẹ lẫn phía nhà đẻ của con. Cuộc sống mai đây chẳng may sóng gió, nhất định vẫn có chỗ quay về’. Tôi xúc động không thốt lên lời”, Huế tâm sự.

Huế và mẹ đẻ của cô. Ảnh: NVCC

Ngày 4/1 vừa qua, vợ chồng Huế làm lễ báo hỷ ở Đồng Nai – nơi họ đang sống và làm việc. Mẹ chồng cũ của Huế không ngại đường xa, lặn lội hơn 1.000km vào đại diện nhà gái.

Bố chồng cũ của cô bận việc không thể tham dự. Tối ấy, ông vừa khóc vừa gọi điện cho cô hỏi: “Nay đám trong đó có vui không con gái? Đừng lo chuyện gì cả, con chỉ cần sống tốt với bên nhà chồng mới của con”. Câu nói giản dị mà khiến Huế cảm động vô bờ.

Vợ chồng Huế cùng con gái nhỏ hiện sống ở Đồng Nai. Ảnh: NVCC

“Bố mẹ chồng mới của tôi hiền lành, tốt tính. Ông bà cũng xúc động trước cảnh tượng nghẹn ngào trong đám cưới.

Hôm ấy, tôi nghe mấy bác bên nhà chồng mới nói chuyện với nhau: ‘Con bé sống thế nào mới được nhà chồng cũ yêu thương như vậy, nhà mình cũng phải thương nó’. Tôi thực sự biết ơn khi được mọi người thương yêu hết mực như vậy”, Huế tâm sự.