Chị em song sinh lấy anh em sinh đôi, tiết lộ điều thú vị

Nhân vật chính là hai chị em song sinh kết hôn với hai anh em song sinh cùng thị trấn. Điều trùng hợp hiếm có hơn nữa là trong gia đình hai bên, các bậc bác ruột cũng đều là song sinh.

Theo trang HK01, cả 4 người trẻ đều sinh sau năm 2000, sinh sống cùng một thị trấn, hai nhà cách nhau khoảng 2km. Dù cha mẹ hai bên đã quen biết nhau từ hơn 20 năm trước nhưng mối quan hệ khi đó không quá thân thiết.

Lễ cưới của cặp song sinh thu hút sự chú ý. Ảnh: HK01

Phải đến tháng 1/2024, nhờ người thân đứng ra mai mối, hai cặp song sinh mới chính thức gặp gỡ và bắt đầu tìm hiểu. Sau 2 năm yêu nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là gia đình cô dâu và chú rể đều có một cặp bác ruột là song sinh, tạo nên sự trùng hợp hiếm thấy qua nhiều thế hệ.

Gia đình cô dâu chú rể có nhiều người là song sinh. Ảnh: HK01

Tại lễ cưới, không ít khách mời bày tỏ sự kinh ngạc. Người dẫn chương trình thậm chí còn hài hước nói rằng: “Đúng là lạc vào ‘thế giới song sinh’, đi đâu cũng gặp song sinh”.

Trước thắc mắc của cư dân mạng về việc các cặp đôi "có bao giờ nhận nhầm người không”, người thân gia đình khẳng định điều đó khó xảy ra.

Dù người ngoài có thể khó phân biệt, nhưng hai cặp đôi vẫn nhận ra nhau nhờ sự khác biệt về chiều cao, vóc dáng, đường nét khuôn mặt. Hơn nữa, anh em song sinh cũng sống riêng.

Nhiều khách dự tiệc cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến đám cưới song sinh lấy song sinh. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi chia sẻ rằng, cả đời ông chưa từng thấy mối nhân duyên nào đặc biệt đến vậy.

Đáng chú ý, khi hai cặp đôi đi xem ngày lành tháng tốt để cưới, thầy xem ngày cũng nói chưa từng gặp trường hợp tương tự, nhất là khi trong gia đình còn có tới hai cặp song sinh thuộc thế hệ trưởng bối.

Đám cưới hiếm gặp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, được nhiều người ví như minh chứng sống động cho câu nói: “Duyên phận do trời định”.