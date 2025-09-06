Cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non có thể bị xử lý thế nào?

Hiện vụ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non ở Bắc Ninh đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trước đó, khoảng 8h ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt.

Đến 15h cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra. Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (sinh năm 1990, giáo viên cơ sở mầm non M.X, phườngTiền Phong).

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng hành vi của bảo mẫu này là rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Trong vụ việc này cháu bé còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ bản thân, đáng lẽ ra bảo mẫu phải là người có tình yêu thương, có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cháu bé, tuy nhiên người phụ nữ này lại nhẫn tâm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích cho cháu bé Gây hậu quả nghiêm trọng nên việc xem xét xử lý hình sự là cần thiết.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định thương tích cho cháu bé để xác định hậu quả tổn thương cơ thể đồng thời đấu tranh với nghi phạm để xác định nguyên nhân động cơ, diễn biến hành vi phạm tội, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng đã thực hiện hành vi tác động vật lý đến phần đầu, mặt của cháu bé gây ra thương tích thì dù thương tích dưới 11% thì vẫn xử lý hình sự đối với bảo mẫu này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

"Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân của nghi phạm, làm rõ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm nuôi dạy chăm sóc trẻ em của Nghi phạm này. Đồng thời làm rõ cơ sở mầm non tư thục này có giấy phép hoạt động hay không, ai là chủ cơ sở, việc quản lý, đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ ở cơ sở giáo dục mầm non này được thực hiện như thế nào, có hành vi tiếp tay giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiếu trách nhiệm, buôn làm quản lý hay không để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở này. Với diễn biến sự việc như vậy thì cơ quan chức năng cũng sẽ tạm bình chỉ hoạt động của cơ sở này để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

