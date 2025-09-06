Hà Nội

Xã hội

Cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non có thể bị xử lý thế nào?

Hiện vụ cô giáo gây thương tích cho trẻ mầm non ở Bắc Ninh đang gây xôn xao dư luận. Nhiều độc giả đặt câu hỏi đối tượng có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Gia Đạt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối với bảo mẫu L.T.V.A về hành vi 'Cố ý gây thương tích' quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Trước đó, khoảng 8h ngày 3/9/2025, chị Đinh Thạch L đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại Cơ sở giáo dục mầm non tư thục MX (cơ sở 1), tại tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong.

7.jpg
Hình ảnh cháu V có nhiều vết bầm tím trên mặt.

Đến 15h cùng ngày 3/9, khi chị Đinh Thạch L đến đón con thì phát hiện trên mặt cháu V có nhiều vết bầm tím, nghi vấn bị đánh. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra. Kết quả xác định cháu V bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, bầm tím vùng trán, xước da, tím vùng lưng bên trái. Kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ người gây thương tích cho cháu D.T.V là bảo mẫu L.T.V.A (sinh năm 1990, giáo viên cơ sở mầm non M.X, phườngTiền Phong).

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng hành vi của bảo mẫu này là rất đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Trong vụ việc này cháu bé còn quá nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ bản thân, đáng lẽ ra bảo mẫu phải là người có tình yêu thương, có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cháu bé, tuy nhiên người phụ nữ này lại nhẫn tâm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích cho cháu bé Gây hậu quả nghiêm trọng nên việc xem xét xử lý hình sự là cần thiết.

luat-su-dang-van-cuong-3-0842-165538.jpg
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định thương tích cho cháu bé để xác định hậu quả tổn thương cơ thể đồng thời đấu tranh với nghi phạm để xác định nguyên nhân động cơ, diễn biến hành vi phạm tội, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng đã thực hiện hành vi tác động vật lý đến phần đầu, mặt của cháu bé gây ra thương tích thì dù thương tích dưới 11% thì vẫn xử lý hình sự đối với bảo mẫu này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 bộ luật hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

"Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân của nghi phạm, làm rõ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, kinh nghiệm nuôi dạy chăm sóc trẻ em của Nghi phạm này. Đồng thời làm rõ cơ sở mầm non tư thục này có giấy phép hoạt động hay không, ai là chủ cơ sở, việc quản lý, đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ ở cơ sở giáo dục mầm non này được thực hiện như thế nào, có hành vi tiếp tay giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật hoặc thiếu trách nhiệm, buôn làm quản lý hay không để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở này. Với diễn biến sự việc như vậy thì cơ quan chức năng cũng sẽ tạm bình chỉ hoạt động của cơ sở này để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nói.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
Sống Khỏe

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành đã tử vong

Bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi bị bảo mẫu bạo hành chấn thương sọ não đã trút hơi thở cuối cùng sau 21 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 5/8, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), nạn nhân trong vụ bị bảo mẫu bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã tử vong sau 21 ngày điều trị tích cực do chấn thương sọ não quá nặng.

“Chúng tôi đã làm tất cả để giữ cháu bé ở lại với cuộc đời, nhưng mọi nỗ lực đều bất lực trước tổn thương quá nghiêm trọng”, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng đau xót chia sẻ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé 14 tháng bị bạo hành qua đời, có chuyển tội danh bảo mẫu?

Cháu bé 14 tháng tuổi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý đã qua đời. Dư luận đặt câu hỏi có chuyển tội danh sang tội giết người đối với bảo mẫu Quyên?

Ngày 5/8, người thân cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) thông tin với báo chí cho biết, cháu K đã qua đời. K là cháu bé bị bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bạo hành tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý dẫn đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Thị Quyên trước đó đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Với diễn biến cháu K, nạn nhân vụ việc qua đời, dư luận đặt câu hỏi: Có chuyển tội danh từ Cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Quyên hay không?

Xem chi tiết

Đời sống

Vì sao phụ nữ bị bạo hành vẫn không dám rời đi?

Nhiều phụ nữ bị bạo hành nhưng vẫn chọn im lặng. Không phải họ yếu đuối, mà vì bị ràng buộc bởi sợ hãi, áp lực và sự lệ thuộc.

Im lặng trước bạo hành không phải vì phụ nữ yếu đuối, mà bởi họ bị bao vây bởi nhiều yếu tố tâm lý, xã hội và hoàn cảnh sống. Để giúp họ thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó, không chỉ cần sự dũng cảm từ người trong cuộc, mà còn cần cả sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình, cộng đồng và hệ thống hỗ trợ pháp lý.

z6851693014023-04c45efbf6088e89118a0b0e0eed041b.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

