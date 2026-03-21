18 người ngoài Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trong số 500 đại biểu trúng cử, có 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%, tăng khoảng 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Thiên Tuấn

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong số 500 đại biểu trúng cử, có 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%, tăng khoảng 4 người so với nhiệm kỳ trước; có 418 người có trình độ trên đại học, chiếm tỷ lệ 83,6%. Số đại biểu có trình độ đại học là 80 người và chỉ có 2 trường hợp ở trình độ dưới đại học.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày 15/3/2026, trên phạm vi cả nước, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân. Đây là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu... được tiến hành đúng quy định, linh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

“Trong thành công chung của cuộc bầu cử, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhân dịp này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã dành sự quan tâm sâu sắc, cộng đồng trách nhiệm, theo sát tiến trình bầu cử, dành tâm huyết xây dựng khối lượng tin, bài rất lớn để thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh kịp thời, sinh động không khí bầu cử trên cả nước, cổ vũ, động viên cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

>> Mời quý độc giả xem video: Cử tri nô nức tham gia bầu cử ngày 15/03/2026. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Danh sách các tướng quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trong số 500 ĐBQH khóa XVI có Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cùng nhiều tướng lĩnh quân đội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 2 lần điều chỉnh, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách 217 người ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bộ Quốc phòng tăng 1 đại biểu là 14 đại biểu.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Công bố 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, ngày 14/02/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tính đến ngày 12/3/2026, có chính thức 863 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 216 người (giảm 01 người); địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 5 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,58%).

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội là 76.423.940 cử tri.

