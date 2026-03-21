18 người ngoài Đảng trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Trong số 500 đại biểu trúng cử, có 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%, tăng khoảng 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong số 500 đại biểu trúng cử, có 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%, tăng khoảng 4 người so với nhiệm kỳ trước; có 418 người có trình độ trên đại học, chiếm tỷ lệ 83,6%. Số đại biểu có trình độ đại học là 80 người và chỉ có 2 trường hợp ở trình độ dưới đại học.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, ngày 15/3/2026, trên phạm vi cả nước, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội lớn của toàn dân. Đây là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu... được tiến hành đúng quy định, linh hoạt, bảo đảm an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

“Trong thành công chung của cuộc bầu cử, có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí. Nhân dịp này, Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin trân trọng cảm ơn các cơ quan truyền thông, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã dành sự quan tâm sâu sắc, cộng đồng trách nhiệm, theo sát tiến trình bầu cử, dành tâm huyết xây dựng khối lượng tin, bài rất lớn để thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh kịp thời, sinh động không khí bầu cử trên cả nước, cổ vũ, động viên cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân”, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.