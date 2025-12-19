Hà Nội

Sống Khỏe

Bệnh nhân nam 28 tuổi bị viêm tụy cấp nặng do tăng triglycerid máu

Bệnh nhân 28 tuổi mắc viêm tụy cấp nặng do triglycerid cao, được điều trị kịp thời tại Quảng Ninh, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bình Nguyên

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp viêm tụy cấp mức độ nặng do tăng triglycerid máu ở bệnh nhân nam 28 tuổi. Đây là bệnh lý nguy hiểm, diễn tiến nhanh, tiềm ẩn nhiều biến chứng nặng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội liên tục, đau tăng rõ sau ăn, kèm mệt mỏi, biểu hiện điển hình của viêm tụy cấp. Bệnh nhân có tiền sử viêm tuỵ đã lọc máu năm 2024. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số sinh hóa tăng rất cao so với ngưỡng bình thường, phản ánh tình trạng viêm và rối loạn chuyển hóa nghiêm trọng: CRP 230 mg/L, cao gấp hơn 40 lần mức bình thường (CRP bình thường < 5 mg/L), cho thấy tình trạng viêm cấp tính nặng. Amylase/Lipase 76,1 mg/dL, tăng rõ, là chỉ điểm đặc hiệu cho tổn thương tụy cấp. Triglycerid 21,85 mmol/L, cao gấp khoảng 10–15 lần giới hạn bình thường (bình thường < 1,8 mmol/L), là nguyên nhân trực tiếp gây viêm tụy cấp nặng. Cholesterol toàn phần 20,47 mmol/L, cao gấp nhiều lần mức cho phép, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và biến chứng tim mạch.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) cùng các xét nghiệm cận lâm sàng đã xác định rõ tình trạng viêm tụy cấp nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu và nhanh chóng được xử trí theo phác đồ chuyên môn, theo dõi sát toàn trạng, nhịn ăn giai đoạn đầu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, đặt sonde dạ dày, bù dịch tích cực, sử dụng kháng sinh phối hợp liều cao, giảm đau, giảm tiết dịch vị dạ dày và kiểm soát chặt chẽ mỡ máu. Khi tình trạng lâm sàng cải thiện, bệnh nhân được chuyển dần sang chế độ ăn phù hợp theo đúng tình trạng bệnh.

Hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị viêm tụy cấp nặng/Ảnh BV

Theo BSCKI Nguyễn Khắc Mạnh – Trưởng khoa Gây mê Hồi sức và Chống độc: “Viêm tụy cấp là tình trạng viêm cấp tính của nhu mô tụy, có thể lan sang các cơ quan lân cận như gan, thận, phổi, tim mạch. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng dẫn đến sốc, suy đa tạng, nhiễm trùng nặng, hoại tử tụy, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh”.

Viêm tụy cấp thường do sỏi mật hoặc uống quá nhiều rượu. Đặc biệt, viêm tụy cấp do tăng triglycerid thường diễn biến nặng, nguy cơ tái phát cao nếu không kiểm soát tốt mỡ máu và lối sống.

Ảnh minh họa/Internet

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau lan ra sau lưng, buồn nôn, nôn nhiều, đau tăng sau ăn, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Việc phát hiện sớm, can thiệp đúng thời điểm là yếu tố quyết định giúp giảm biến chứng nặng và nguy cơ tử vong do viêm tụy cấp.

