Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sắc vóc ngày càng nóng bỏng của thí sinh nữ từng tham gia 'Rap Việt'

Cộng đồng trẻ

Sắc vóc ngày càng nóng bỏng của thí sinh nữ từng tham gia 'Rap Việt'

So với thời điểm thi Rap Việt, Mai Âm Nhạc được nhận xét có sự "lột xác" ngoạn mục về phong cách thời trang và vóc dáng ngày càng nóng bỏng.

Trầm Phương
Mai Âm Nhạc (tên thật: Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997) là một trong những gương mặt nữ cá tính và gây ấn tượng mạnh tại chương trình Rap Việt mùa 2. (Ảnh: IGNV)
Mai Âm Nhạc (tên thật: Hoàng Hương Quỳnh Mai, sinh năm 1997) là một trong những gương mặt nữ cá tính và gây ấn tượng mạnh tại chương trình Rap Việt mùa 2. (Ảnh: IGNV)
Sau khi tham gia Rap Việt, Mai Âm Nhạc tiếp tục hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau và không ngừng làm mới hình ảnh của bản thân. (Ảnh: IGNV)
Sau khi tham gia Rap Việt, Mai Âm Nhạc tiếp tục hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau và không ngừng làm mới hình ảnh của bản thân. (Ảnh: IGNV)
Từ một cô nàng ca sĩ, rapper được yêu mến bởi sự vui vẻ, "lầy lội", Mai Âm Nhạc hiện tại sở hữu gu thời trang độc đáo, táo bạo và ngày càng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Từ một cô nàng ca sĩ, rapper được yêu mến bởi sự vui vẻ, "lầy lội", Mai Âm Nhạc hiện tại sở hữu gu thời trang độc đáo, táo bạo và ngày càng quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với các outfit đầy phá cách. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với các outfit đầy phá cách. (Ảnh: IGNV)
Mai Âm Nhạc không ngại diện những trang phục khoe trọn đường cong cơ thể như áo crop top, quần jeans cạp trễ, váy bodycon ngắn. (Ảnh: IGNV)
Mai Âm Nhạc không ngại diện những trang phục khoe trọn đường cong cơ thể như áo crop top, quần jeans cạp trễ, váy bodycon ngắn. (Ảnh: IGNV)
Phong cách của cô mang hơi hướng Y2K, kết hợp giữa sự mạnh mẽ, nổi loạn với nét gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Phong cách của cô mang hơi hướng Y2K, kết hợp giữa sự mạnh mẽ, nổi loạn với nét gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Nàng rapper cũng chuộng trang phục tối giản, tôn dáng với đầm ôm body màu đen kết hợp cùng phụ kiện dây chuyền dáng dài và kính cận, toát lên vẻ tri thức pha lẫn gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Nàng rapper cũng chuộng trang phục tối giản, tôn dáng với đầm ôm body màu đen kết hợp cùng phụ kiện dây chuyền dáng dài và kính cận, toát lên vẻ tri thức pha lẫn gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Mai Âm Nhạc sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy đặn với vòng eo săn chắc và vòng ba nở nang. (Ảnh: IGNV)
Mai Âm Nhạc sở hữu vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy đặn với vòng eo săn chắc và vòng ba nở nang. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc của Mai Âm Nhạc được nhận xét là ngày càng sắc sảo, quyến rũ với lối trang điểm đậm, tông nude hoặc cam nóng bỏng cùng mái tóc đen hoặc nhuộm sáng cá tính. (Ảnh: IGNV)
Nhan sắc của Mai Âm Nhạc được nhận xét là ngày càng sắc sảo, quyến rũ với lối trang điểm đậm, tông nude hoặc cam nóng bỏng cùng mái tóc đen hoặc nhuộm sáng cá tính. (Ảnh: IGNV)
Hình xăm và phụ kiện kính mắt gọng mảnh, vòng cổ layer luôn là những yếu tố không thể thiếu, góp phần tạo nên một Mai Âm Nhạc không thể nhầm lẫn. (Ảnh: IGNV)
Hình xăm và phụ kiện kính mắt gọng mảnh, vòng cổ layer luôn là những yếu tố không thể thiếu, góp phần tạo nên một Mai Âm Nhạc không thể nhầm lẫn. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mai Âm Nhạc #Rap Việt #thí sinh nữ #thời trang quyến rũ #vóc dáng nóng bỏng #rapper nữ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT