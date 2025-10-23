Hà Nội

Cơ bắp nhân tạo nâng vật nặng gấp 4.000 lần trọng lượng

Số hóa

Cơ bắp nhân tạo nâng vật nặng gấp 4.000 lần trọng lượng

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tạo ra nguyên mẫu cơ bắp nhân tạo có thể chuyển đổi giữa trạng thái mềm dẻo như cao su và cứng như thép.

Thiên Trang (TH)
Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) đã phát triển cơ nhân tạo có thể thích ứng thông minh với môi trường.
Khi chịu tải nặng, vật liệu tự động cứng lại để nâng vật, còn khi thả lỏng, nó trở nên mềm dẻo và đàn hồi như cơ thật.
Điểm đặc biệt nằm ở cấu trúc polyme liên kết chéo kép, kết hợp giữa liên kết hóa học tạo độ bền và tương tác vật lý cho độ dẻo.
Nhờ được nhúng vi hạt từ tính, cơ nhân tạo này có thể điều khiển từ xa bằng từ trường mà không cần dây dẫn phức tạp.
Trong thử nghiệm, cơ nặng chỉ 1,25 gram nhưng nâng được vật nặng tới 5 kg, tương đương gấp 4.000 lần trọng lượng của nó.
Ở trạng thái mềm, vật liệu có thể kéo giãn gấp 12 lần chiều dài ban đầu mà không bị hư hại.
Hiệu suất năng lượng của cơ bắp nhân tạo cũng vượt xa cơ người, với mật độ năng lượng cao hơn 30 lần.
Các chuyên gia nhận định phát minh này mở đường cho thế hệ robot mềm, chân tay giả và thiết bị đeo thông minh có khả năng hoạt động tự nhiên như sinh vật sống.
